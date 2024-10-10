Спасли трех детей. В Омске загорелась квартира в пятиэтажке

На место происшествия оперативно прибыли 19 сотрудников МЧС России, которые, используя шесть единиц спецтехники, приступили к ликвидации огня. В результате напряженной работы пожарные смогли спасти семь человек, среди них трое — это дети. К счастью, никто не пострадал.