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Posted 10 октября, 06:41

Published 10 октября, 06:41

Modified 10 октября, 07:22

Updated 10 октября, 07:22

В Октябрьском округе Омска из горящей квартиры спасли трех детей

Спасли трех детей. В Омске загорелась квартира в пятиэтажке

10 октября 2024, 06:41
Фото: 1MI

В Октябрьском округе Омска из горящей квартиры спасли трех детей

К счастью, в инциденте пострадавших нет. Но сотрудники МЧС все равно напоминают омичам, как важно следить за электропроводкой и бытовыми приборами.

Как рассказали в МЧС по Омской области, вечером в Октябрьском округе загорелась квартира в пятиэтажном доме. Около восьми часов вечера из окна квартиры на третьем этаже начал подниматься густой дым, привлекая внимание жильцов и прохожих.

На место происшествия оперативно прибыли 19 сотрудников МЧС России, которые, используя шесть единиц спецтехники, приступили к ликвидации огня. В результате напряженной работы пожарные смогли спасти семь человек, среди них трое — это дети. К счастью, никто не пострадал.

Фото: МЧС России по Омской области

Предварительные данные указывают на то, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Видео: МЧС России по Омской области.

МЧС России напоминает всем гражданам о необходимости следить за состоянием электропроводки, использовать только исправное электрооборудование и не оставлять технику включенной на ночь или при выходе из дома.

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#Кристина Антоносян#Видео#Омск#Омская область#Безопасность#Дети#МЧС#Новости#Дым#Электрооборудование#Спасение#Электропроводка
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