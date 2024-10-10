Спасли трех детей. В Омске загорелась квартира в пятиэтажке

Posted 10 октября, 06:41
Published 10 октября, 06:41
Modified 10 октября, 07:22
Updated 10 октября, 07:22
Как рассказали в МЧС по Омской области, вечером в Октябрьском округе загорелась квартира в пятиэтажном доме. Около восьми часов вечера из окна квартиры на третьем этаже начал подниматься густой дым, привлекая внимание жильцов и прохожих.
На место происшествия оперативно прибыли 19 сотрудников МЧС России, которые, используя шесть единиц спецтехники, приступили к ликвидации огня. В результате напряженной работы пожарные смогли спасти семь человек, среди них трое — это дети. К счастью, никто не пострадал.
Предварительные данные указывают на то, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
МЧС России напоминает всем гражданам о необходимости следить за состоянием электропроводки, использовать только исправное электрооборудование и не оставлять технику включенной на ночь или при выходе из дома.