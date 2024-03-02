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Место пожара

В МЧС сообщили причину пожара в омской пятиэтажке на улице Карбышева

2 марта 2024, 10:01
Фото: МЧС России по Омской области
Место пожара
Возгорание произошло в квартире на первом этаже.

В телеграм-канале МЧС России по Омской области сообщили, что причиной сегодняшнего пожара в пятиэтажном доме на улице Карбышева стал сбой в работе электрооборудования.

Последствия пожараПоследствия пожара
Последствия пожара
Фото: МЧС России по Омской области
«Проведя осмотр места пожара и изучив все факторы, сопутствующие возникновению пожара, специалисты МЧС России выдвинули предположительную причину пожара — аварийный режим работы электрооборудования», — сообщили в региональном МЧС.
Место пожара
Видео: МЧС России по Омской области

Напомним, что пожар начался около пяти часов утра. К моменту прибытия пожарных квартира на первом этаже была полностью охвачена огнем. До приезда спасателей 16 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться. Еще 13 человек, включая 5 детей, проживающих на верхних этажах, были спасены силами пожарных.

Спасли 13 человек. В омской пятиэтажке вспыхнула квартира на первом этаже
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