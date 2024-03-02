В МЧС сообщили причину пожара в омской пятиэтажке на улице Карбышева

Напомним, что пожар начался около пяти часов утра. К моменту прибытия пожарных квартира на первом этаже была полностью охвачена огнем. До приезда спасателей 16 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться. Еще 13 человек, включая 5 детей, проживающих на верхних этажах, были спасены силами пожарных.