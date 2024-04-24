Открытие сезона. В Омске пройдет массовая велогонка Tour de Siberia

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
В ближайшее воскресенье, 28 апреля, в Омске пройдет велогонка Tour de Siberia. Соревнования состоятся в 17 раз. Заезд начнется у магазина «Океан», пройдет через садовые товарищества правого берега Иртыша и завершится в Парке Победы. Длина дистанции составляет около 35 километров. Участие бесплатное, возрастное ограничение 18+.
«По пути следования предусмотрено несколько остановок, во время которых будут сделаны фотографии на память. Поскольку нет задачи поставить олимпийский рекорд, при движении ориентироваться будут на скорость начинающих велосипедистов», — рассказали организаторы в группе «МЕХАНИКА» ВКонтакте.
Участникам необходимо иметь исправный велосипед и шлем.
В прошлом году гонка Tour de Siberia собрала около 400 велосипедистов.