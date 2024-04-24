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Published Сегодня, 05:43

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Открытие сезона. В Омске пройдет массовая велогонка Tour de Siberia

24 апреля 2024, 05:43
Фото: 1MI
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В Омске пойдет массовый заезд на велосипедах на дистанции 35 километров

Участие в соревнованиях бесплатное, возрастное ограничение 18+.

В ближайшее воскресенье, 28 апреля, в Омске пройдет велогонка Tour de Siberia. Соревнования состоятся в 17 раз. Заезд начнется у магазина «Океан», пройдет через садовые товарищества правого берега Иртыша и завершится в Парке Победы. Длина дистанции составляет около 35 километров. Участие бесплатное, возрастное ограничение 18+.

«По пути следования предусмотрено несколько остановок, во время которых будут сделаны фотографии на память. Поскольку нет задачи поставить олимпийский рекорд, при движении ориентироваться будут на скорость начинающих велосипедистов», — рассказали организаторы в группе «МЕХАНИКА» ВКонтакте.

Участникам необходимо иметь исправный велосипед и шлем.

В прошлом году гонка Tour de Siberia собрала около 400 велосипедистов.

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#Евгений Игишев#Общество#Спорт#СМИ#Призы#Безопасность#Ленинградский мост#Иртыш#Велосипедисты#Велосипед#Маршрут#Фотографии#Велопробег#Медаль#Парк Победы#Опьянение#Дистанция
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