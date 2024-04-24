Открытие сезона. В Омске пройдет массовая велогонка Tour de Siberia

В ближайшее воскресенье, 28 апреля, в Омске пройдет велогонка Tour de Siberia. Соревнования состоятся в 17 раз. Заезд начнется у магазина «Океан», пройдет через садовые товарищества правого берега Иртыша и завершится в Парке Победы. Длина дистанции составляет около 35 километров. Участие бесплатное, возрастное ограничение 18+.