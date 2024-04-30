Километр Победы. Омичей пригласили 9 Мая на праздничный забег

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Published Сегодня, 03:59
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В Омске 9 мая на «Зеленом острове» пройдет забег «Километр Победы». Старты даются каждые 30 минут. Участие бесплатное. Соревнования включают в себя главную дистанцию — 79 километров в честь 79-й годовщины Победы.
«Любители бега и все, кто хочет отметить в движении Великую Победу, приглашаем 9 мая на „Зеленый остров“ пробежать „Километры Победы“. Приходите в удобное для вас время с 7 до 15часов, пробегайте дистанцию по вашим возможностям, кратную 5 километрам, которая заносится в протокол», — рассказал Городу55 главный судья соревнования Андрей Гильязудинов.
Все участники, преодолевшие марафонскую дистанцию в 42 км, награждаются медалями. Самый пожилой спортсмен и юные бегуны до 18 лет получат памятные сувениры.
Напомним, в этом году Омск присоединится к музыкальному проекту «Трамвай Победы». Солисты учреждений культуры будут исполнять песни военных лет вместе с пассажирами в трамвае № 4.