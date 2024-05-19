Все — в один момент. Омичи пробежали полумарафон «ЗаБег»

Всего в весеннем и самом массовом спортивном мероприятии приняли участие три тысячи человек — стартовая черта их маршрута находилась на территории Кадетского корпуса. Особенность марафона — в его одномоментном старте для всей России: участники из разных городов выходят на дистанцию в одну и ту же минуту.