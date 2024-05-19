Все — в один момент. Омичи пробежали полумарафон «ЗаБег»

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Всего в весеннем и самом массовом спортивном мероприятии приняли участие три тысячи человек — стартовая черта их маршрута находилась на территории Кадетского корпуса. Особенность марафона — в его одномоментном старте для всей России: участники из разных городов выходят на дистанцию в одну и ту же минуту.
Кроме того, особую привлекательность забегу придает его универсальность — выбрать дистанцию для себя может любой желающий: например, забеги на 1 и 5 километров не являются дисциплиной соревнования.
Но, дисциплины посерьезнее уже подразумевают большую нагрузку и награду. Так, например, на дистанции в 10 километров стали победителями представители России и Казахстана: в мужском зачете первым пришел к финишу Александр Бутрамеев, а в женском — Виктория Сергеева из Республики Казахстан.
А вот в полной дистанции полумарафона победа не досталась омичам: первыми пришли к финишу бегуны Денис Чертыков (Абакан) и Юлия Фомина (Новосибирск). Но, бег, прежде всего — это победа над собой. Поэтому все участники, вышедшие на дистанцию полумарафона получили памятные медали Всероссийского забега.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что в минувшую субботу в Омске «отличились» и пловцы — но уже в «одиночной программе», устроив ночной заплыв.