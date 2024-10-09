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Октябрь
Не убрали шасси. Самолет из Уфы в Омск «завис» на высоте в 5000 футов
9 октября, 07:02
Август
В «Омск РТС» предупредили горожан о грядущих гидравлических испытаниях
Проверке на прочность подвергнут теплосети Советского и Кировского округов Омска — город должен быть готов к холодам. Однако, внимательность потребуется и от местных жителей.
4 августа, 09:09
Июль
Слесари, продавцы, начальники. Какие сотрудники нужны «Авангарду» перед новым сезоном
Сотрудники требуются как на ледовую арену, так и в магазин атрибутики.
30 июля, 05:46
Июнь
Дубинка против ножа. В Омске машинист устроил драку с диспетчером и уехал на скорой
8 июня, 13:13
Март
Зарплаты до 100 тысяч. Мэрия Омска срочно ищет дорожных рабочих и озеленителей
6 марта, 05:53
Февраль
Вовремя развели. В небе над Омском чуть не столкнулись два самолета
17 февраля, 04:31

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