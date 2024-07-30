Слесари, продавцы, начальники. Какие сотрудники нужны «Авангарду» перед новым сезоном

Перед стартом нового хоккейного сезона на G-Drive Арене объявили о поиске сотрудников. В ледовый комплекс требуются слесарь-сантехник, электромонтер, слесарь по обслуживанию холодильного оборудования и вентиляции, диспетчер, рабочий по уходу за льдом, водитель ледозаливочного комбайна. К сожалению, уровень зарплат по данным вакансиям не указан.