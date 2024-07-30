Слесари, продавцы, начальники. Какие сотрудники нужны «Авангарду» перед новым сезоном

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Перед стартом нового хоккейного сезона на G-Drive Арене объявили о поиске сотрудников. В ледовый комплекс требуются слесарь-сантехник, электромонтер, слесарь по обслуживанию холодильного оборудования и вентиляции, диспетчер, рабочий по уходу за льдом, водитель ледозаливочного комбайна. К сожалению, уровень зарплат по данным вакансиям не указан.
Также на сайте HeadHunter размещена вакансия для специалиста по маркетингу, который займется в хоккейном клубе вопросами реализации сувенирной продукции, билетно-абонементной программой, событийными мероприятиями. Зарплата составит от 60 000 до 80 000 рублей.
В магазин хоккейной атрибутики на улице Ленина ищут продавца-кассира. Зарплата — от 31 000 до 42 000 рублей.
В клуб ищут начальника отдела цифровых продуктов. Ему предстоит курировать вопросы работы сайта и мобильного приложения. Зарплата начальника не указана.
Также требуется специалист по информационной безопасности с опытом работы от 1 года. Об уровне оплаты не сообщается.
Ранее Город55 рассказывал о вакансиях в оборонно-промышленном комплексе. На завод имени Баранова набирают токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, оператор станков с ЧПУ.