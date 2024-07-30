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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

В омском «Авангарде» рассказали о вакансиях перед стартом нового сезона

Слесари, продавцы, начальники. Какие сотрудники нужны «Авангарду» перед новым сезоном

30 июля 2024, 05:46
Фото: ХК Авангард

В омском «Авангарде» рассказали о вакансиях перед стартом нового сезона

Сотрудники требуются как на ледовую арену, так и в магазин атрибутики.

Перед стартом нового хоккейного сезона на G-Drive Арене объявили о поиске сотрудников. В ледовый комплекс требуются слесарь-сантехник, электромонтер, слесарь по обслуживанию холодильного оборудования и вентиляции, диспетчер, рабочий по уходу за льдом, водитель ледозаливочного комбайна. К сожалению, уровень зарплат по данным вакансиям не указан.

Также на сайте HeadHunter размещена вакансия для специалиста по маркетингу, который займется в хоккейном клубе вопросами реализации сувенирной продукции, билетно-абонементной программой, событийными мероприятиями. Зарплата составит от 60 000 до 80 000 рублей.

В магазин хоккейной атрибутики на улице Ленина ищут продавца-кассира. Зарплата — от 31 000 до 42 000 рублей.

В клуб ищут начальника отдела цифровых продуктов. Ему предстоит курировать вопросы работы сайта и мобильного приложения. Зарплата начальника не указана.

Также требуется специалист по информационной безопасности с опытом работы от 1 года. Об уровне оплаты не сообщается.

Ранее Город55 рассказывал о вакансиях в оборонно-промышленном комплексе. На завод имени Баранова набирают токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, оператор станков с ЧПУ.

Один из крупнейших омских заводов представил 214 вакансий с зарплатой до 145 тысяч
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#Евгений Игишев#Авангард#Работа#ХК Авангард#Омск#Омская область#Авангард хоккей#Вакансии#Диспетчер#Электромонтер#Слесарь-сантехник
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