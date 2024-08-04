В «Омск РТС» предупредили горожан о грядущих гидравлических испытаниях

Испытания в этом районе продлятся и 8-9 числа, только список адресов будет несколько больше: добавятся улица Энергетиков, Нефтезаводская, 20-го Партсъезда, а также проспект культуры. Испытания начнутся в 9:00 часов 8 августа и продлятся до 18:00 часов следующего дня. Также к испытаниям запланированы магистральные трубопроводы в районе улиц Лукашевича, Перелета, Степанца и проспекта Королева.