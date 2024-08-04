В «Омск РТС» предупредили горожан о грядущих гидравлических испытаниях

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Как рассказали в пресс-службе АО «Омск РТС», испытания сетей займут три дня: 5, 8 и 9 августа. За это время специалисты компании смогут оценить прочность и плотность трубопроводов сразу по нескольким «тепловым» лучам, расходящихся по городу от ТЭЦ-3.
Однако несмотря на обыденность подобных испытаний, омичей все равно попросили проявить внимательность: не исключено, что сети могут быть повреждены или даже течь — в этих случаях горожан попросили обратиться к диспетчеру по номеру телефона 40-06-91.
Так, например, особенно внимательными необходимо быть жителям улиц 19-го Партсъезда и 22-го Апреля: испытания их сетей начнется одним из самых первых — 5 августа, с 9:00 до 17:00 часов.
Испытания в этом районе продлятся и 8-9 числа, только список адресов будет несколько больше: добавятся улица Энергетиков, Нефтезаводская, 20-го Партсъезда, а также проспект культуры. Испытания начнутся в 9:00 часов 8 августа и продлятся до 18:00 часов следующего дня. Также к испытаниям запланированы магистральные трубопроводы в районе улиц Лукашевича, Перелета, Степанца и проспекта Королева.
Напомним, ранее Город сообщал о судебных разбирательствах между жителями Полтавского района и местной тепловой компанией: потребителям, из-за ненадлежащей работы организации приходилось обогревать дома самостоятельно, а за последние два года муниципальное предприятие допустило 47 аварий на сетях.