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Posted 9 октября, 07:02

Published 9 октября, 07:02

Modified 9 октября, 07:13

Updated 9 октября, 07:13

В Омск из-за неубранных шасси опоздал самолет из Уфы

Не убрали шасси. Самолет из Уфы в Омск «завис» на высоте в 5000 футов

9 октября 2024, 07:02
Фото: gorod55.ru

В Омск из-за неубранных шасси опоздал самолет из Уфы

Погодные условия позволили попытаться разрешить проблему прямо в воздухе.

В понедельник, 7 октября, в 5 утра по московскому времени из аэропорта Уфы в Омск вылетел самолет RRJ-95, выполняющий рейс AZO6049.

В воздухе экипаж самолета обнаружил, что посадочные шасси не убраны. Пилоты связались с диспетчером. Статус бедствия решили не объявлять, так как метеорологические условия были благоприятными, видимость хорошей, а высота облаков позволяла продолжать полет. Экипаж решил проследовать в зону ожидания на высоте 5000 футов. В 5:25 прозвучал сигнал тревоги, а диспетчеры делали все возможное для безопасного возвращения.

В итоге рейс от авиакомпании Азимут успешно добрался до Омска, только чуть позже запланированного.

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#Кристина Антоносян#Самолет#Омск#Омская область#Россия#Безопасность#Авария#Уфа#Новости#Диспетчер#Авиация
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