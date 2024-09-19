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Борис Кардаев

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2024
Взамен передали участок городу. В Омске на Кемеровской появится новая жилая 13-этажка
19 сентября, 03:06
По миллиону за сотку. Омский «Трест №4» хочет застроить часть Северных многоэтажками
28 мая, 06:08
В три этапа. В омском ЖК «Прибрежный-2» появится еще один дом с подземной стоянкой
30 апреля, 05:47
В одном из омских строительных трестов произошел передел уставного капитала
28 марта, 05:34
Наказали, но не строго. Чиновницу из омского депарха уличили в коррупции
26 января, 14:35
2023
Строительный трест №4 Бориса Кардаева окончательно ликвидировали
29 мая 2023, 10:32

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