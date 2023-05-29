Строительный трест №4 Бориса Кардаева окончательно ликвидировали

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Общество с ограниченной ответственностью «Трест №4» полностью прошло процесс ликвидации. Одной из крупнейших строительных организаций Омска официально не существует с 24 мая текущего года.
Интересно, что сайт компании все еще работает, и на главной странице «Трест №4» охарактеризован как «самый проверенный и надежный застройщик, признанный лидером жилищного строительства Омского Прииртышья».
Директором и одним из владельцев треста был почетный строитель России Борис Кардаев. Город55 писал в феврале, что этот бизнесмен владеет частью уставного капитала ООО «Картель», которое занимается «управлением и эксплуатацией нежилого фонда».