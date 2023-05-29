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Строительный трест №4 Бориса Кардаева окончательно ликвидировали

29 мая 2023, 10:32
Фото: 1MI
иллюстрация
Компания прекратила свое существование 24 мая.

Общество с ограниченной ответственностью «Трест №4» полностью прошло процесс ликвидации. Одной из крупнейших строительных организаций Омска официально не существует с 24 мая текущего года.

Интересно, что сайт компании все еще работает, и на главной странице «Трест №4» охарактеризован как «самый проверенный и надежный застройщик, признанный лидером жилищного строительства Омского Прииртышья».

Директором и одним из владельцев треста был почетный строитель России Борис Кардаев. Город55 писал в феврале, что этот бизнесмен владеет частью уставного капитала ООО «Картель», которое занимается «управлением и эксплуатацией нежилого фонда».

Строитель Кардаев увеличил свою долю в «Картеле»
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#Николай Эйхвальд#Трест №4#Ликвидация фирм#Бизнес#Новости#Борис Кардаев
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