Взамен передали участок городу. В Омске на Кемеровской появится новая жилая 13-этажка

Новый дом появится на участке площадью 3012 «квадратов» (земля находится в частной собственности). Сейчас участок заброшен и огорожен забором. ЖК «Кемеровский» будет рассчитан на 110 квартир. ПСК «Трест №4» обещает благоустроить прилегающую к 13-этажке территорию, установить детскую площадку и посадить деревья. Пока разрешение на строительство фирме не выдали, но это точно лишь вопрос времени.