Взамен передали участок городу. В Омске на Кемеровской появится новая жилая 13-этажка

Posted 19 сентября, 03:06
Published 19 сентября, 03:06
Modified 19 сентября, 03:08
Updated 19 сентября, 03:08
В Центральном округе Омска развернется новая стройка. На пустыре на пересечении улиц Кемеровская и Госпитальная «Производственно-строительная компания „Трест №4“» Бориса Кардаева собралась возвести 13-этажный дом с двухуровневой парковкой. Проект несколько дней назад обсудили и поддержали на заседании архитектурно-градостроительного совета Омской области.
Новый дом появится на участке площадью 3012 «квадратов» (земля находится в частной собственности). Сейчас участок заброшен и огорожен забором. ЖК «Кемеровский» будет рассчитан на 110 квартир. ПСК «Трест №4» обещает благоустроить прилегающую к 13-этажке территорию, установить детскую площадку и посадить деревья. Пока разрешение на строительство фирме не выдали, но это точно лишь вопрос времени.
Напомним, что для получения разрешения на строительство домов застройщикам нужно поучаствовать в развитии социальной инфраструктуры Омска. Как сообщили Городу55 в областном минстрое, «Трест №4» передаст городу расположенный рядом с будущим ЖК земельный участок, который он выкупил у частников, и заплатит инфраструктурный платеж.
Ранее Город55 рассказывал о другом ЖК, который, правда, пока отправили на доработку. Территорию бывшего санатория «Рассвет» фирма из Москвы хочет застроить жильем. В планах строительство не менее 10 домов разной этажности.