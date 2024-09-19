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Posted 19 сентября, 03:06

Published 19 сентября, 03:06

Modified 19 сентября, 03:08

Updated 19 сентября, 03:08

Эскиз ЖК

Взамен передали участок городу. В Омске на Кемеровской появится новая жилая 13-этажка

19 сентября 2024, 03:06
Фото: Телеграм-канал министра строительства Омской области
Эскиз ЖК

Фирма Кардаева построит на пустыре в центре Омска дом с двухуровневой парковкой

Известно, что ЖК «Кемеровский» появится на пересечении улиц Кемеровская и Госпитальная. Он будет рассчитан на 110 квартир.

В Центральном округе Омска развернется новая стройка. На пустыре на пересечении улиц Кемеровская и Госпитальная «Производственно-строительная компания „Трест №4“» Бориса Кардаева собралась возвести 13-этажный дом с двухуровневой парковкой. Проект несколько дней назад обсудили и поддержали на заседании архитектурно-градостроительного совета Омской области.

Новый дом появится на участке площадью 3012 «квадратов» (земля находится в частной собственности). Сейчас участок заброшен и огорожен забором. ЖК «Кемеровский» будет рассчитан на 110 квартир. ПСК «Трест №4» обещает благоустроить прилегающую к 13-этажке территорию, установить детскую площадку и посадить деревья. Пока разрешение на строительство фирме не выдали, но это точно лишь вопрос времени.

Участок на пересечении Кемеровской и ГоспитальнойУчасток на пересечении Кемеровской и Госпитальной
Участок, где развернется стройкаУчасток, где развернется стройка
Участок на пересечении Кемеровской и Госпитальной. Фото: Яндекс.Карты

Напомним, что для получения разрешения на строительство домов застройщикам нужно поучаствовать в развитии социальной инфраструктуры Омска. Как сообщили Городу55 в областном минстрое, «Трест №4» передаст городу расположенный рядом с будущим ЖК земельный участок, который он выкупил у частников, и заплатит инфраструктурный платеж.

Презентация плана застройки на пересечении Кемеровской и ГоспитальнойПрезентация плана застройки на пересечении Кемеровской и Госпитальной
Презентация плана застройки на пересечении Кемеровской и Госпитальной. Фото: Телеграм-канал Александра Рашко

Ранее Город55 рассказывал о другом ЖК, который, правда, пока отправили на доработку. Территорию бывшего санатория «Рассвет» фирма из Москвы хочет застроить жильем. В планах строительство не менее 10 домов разной этажности.

На месте бывшего санатория. Московский инвестор представил проект нового ЖК в Омске
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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Минстрой#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Архитектура#Александр Рашко#Борис Кардаев
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