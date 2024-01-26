Наказали, но не строго. Чиновницу из омского депарха уличили в коррупции

В прокуратуре Омской области рассказали о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника одного из структурных подразделений депархитектуры. Речь идет о руководителе управления градостроительства Ольге Дерябиной, нарушившей законодательство о противодействии коррупции. Город55 подробно рассказывал об этой истории неделю назад.