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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

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Наказали, но не строго. Чиновницу из омского депарха уличили в коррупции

26 января 2024, 14:35
Фото: 1MI
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Чиновнице из омского депарха объявили выговор за коррупционный поступок

Сотрудница городской администрации помогала своему родственнику согласовывать проекты. Город55 рассказывал об этой истории неделю назад.

В прокуратуре Омской области рассказали о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника одного из структурных подразделений депархитектуры. Речь идет о руководителе управления градостроительства Ольге Дерябиной, нарушившей законодательство о противодействии коррупции. Город55 подробно рассказывал об этой истории неделю назад.

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Напомним, что Дерябина помогала своему родственнику — директору строительной компании «Трест №4» Борису Кардаеву — согласовывать проекты благоустройства территорий.

«Чиновница не исполнила обязанность по принятию мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов», — отметили в облпрокуратуре.

В итоге Дерябину привлекли к дисциплинарной ответственности: ей сделали выговор. А с должностными лицами депархитектуры провели профилактическую работу, чтобы они больше не допускали подобных фактов.

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#Происшествия#Омск#Прокуратура#Строительство#Коррупция#Чиновники#Департамент архитектуры#Юлия Истомина#Трест №4#Борис Кардаев
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