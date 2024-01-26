Наказали, но не строго. Чиновницу из омского депарха уличили в коррупции

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В прокуратуре Омской области рассказали о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника одного из структурных подразделений депархитектуры. Речь идет о руководителе управления градостроительства Ольге Дерябиной, нарушившей законодательство о противодействии коррупции. Город55 подробно рассказывал об этой истории неделю назад.
Напомним, что Дерябина помогала своему родственнику — директору строительной компании «Трест №4» Борису Кардаеву — согласовывать проекты благоустройства территорий.
«Чиновница не исполнила обязанность по принятию мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов», — отметили в облпрокуратуре.
В итоге Дерябину привлекли к дисциплинарной ответственности: ей сделали выговор. А с должностными лицами депархитектуры провели профилактическую работу, чтобы они больше не допускали подобных фактов.