По миллиону за сотку. Омский «Трест №4» хочет застроить часть Северных многоэтажками

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Городу55 стало известно, что одна из старейших омских строительных компаний «Трест №4», которой владеет и руководит Борис Кардаев, заинтересовалась территорией в Центральном округе. Фирма хочет выкупить участки под частными домами в границах улиц 5-я Северная, Средняя, 3-я Северная и Перекоповская и застроить их многоэтажными домами.
«Трест №4» уже начал опрашивать собственников участков на Северных. За одну сотку земли компания готова заплатить миллион рублей.
Если идея стройфирмы увенчается успехом, ей достанется территория общей площадью 25 182 кв. м. Правда, уговорить на продажу придется владельцев примерно 50 участков. В настоящий момент все они, кстати, предназначены для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
По подобному принципу на Северных сейчас строится ЖК «Северное сияние». Занимается строительством омский бизнесмен Шамил Шихмирзаев.
При этом огромную несмежную территорию площадью 43,2 га в границах 16-й Северной, Красный Пахарь, 3-я Северная и Герцена в Омске предлагают отдать под КРТ. За 10 лет на месте 720 частных домов за 10 лет хотят построить 400 тысяч «квадратов» жилья. Проект КРТ находится на согласовании в минстрое.
Напомним, компания «Трест №4», занимающаяся застройкой микрорайонов Серебряный берег, Прибрежный и Прибрежный-2, недавно попала в скандал. Выяснилось, что сотрудница департамента архитектуры и градостроительства Ольга Дерябина, будучи родственницей учредителя и директора «Треста №4» Бориса Кардаева, причастна к предоставлению компании земельных участков на территории Омска. Чиновнице за коррупционный поступок в итоге объявили выговор.