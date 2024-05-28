По миллиону за сотку. Омский «Трест №4» хочет застроить часть Северных многоэтажками

При этом огромную несмежную территорию площадью 43,2 га в границах 16-й Северной, Красный Пахарь, 3-я Северная и Герцена в Омске предлагают отдать под КРТ. За 10 лет на месте 720 частных домов за 10 лет хотят построить 400 тысяч «квадратов» жилья. Проект КРТ находится на согласовании в минстрое.