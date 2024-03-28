В одном из омских строительных трестов произошел передел уставного капитала

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
В обществе с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №2 — трест 4» изменилась структура собственности. 7,76% уставного капитала, записанные на само ООО, разделили между собой 5 основных участников общества. Доля одного из них, Тамары Пономаренко, увеличилась на 1,76% (с 7,9 до 9,66%), доли остальных выросли на 1,5% каждая.
В числе участников общества Лилия Зольникова, Светлана Филиппова, Виктор Низкошапко, Борис Кардаев. Последнему, известному омскому строителю, учредителю целого ряда бизнес-активов, принадлежат теперь 17,38%.
ООО «СМУ № 2 — Трест 4» специализируется на аренде и управлении собственной недвижимостью. Его выручка за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные), составила 3,7 млн рублей. При этом расходы превысили доходы на 388 тысяч рублей. Директором фирмы является Максим Сарин.