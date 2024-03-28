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Омский строитель Борис Кардаев увеличил свою долю в одной из компаний

В одном из омских строительных трестов произошел передел уставного капитала

28 марта 2024, 05:34
Фото: 1MI

Омский строитель Борис Кардаев увеличил свою долю в одной из компаний

Основные участники ООО поделили между собой долю, записанную на само общество.

В обществе с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №2 — трест 4» изменилась структура собственности. 7,76% уставного капитала, записанные на само ООО, разделили между собой 5 основных участников общества. Доля одного из них, Тамары Пономаренко, увеличилась на 1,76% (с 7,9 до 9,66%), доли остальных выросли на 1,5% каждая.

В числе участников общества Лилия Зольникова, Светлана Филиппова, Виктор Низкошапко, Борис Кардаев. Последнему, известному омскому строителю, учредителю целого ряда бизнес-активов, принадлежат теперь 17,38%.

ООО «СМУ № 2 — Трест 4» специализируется на аренде и управлении собственной недвижимостью. Его выручка за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные), составила 3,7 млн рублей. При этом расходы превысили доходы на 388 тысяч рублей. Директором фирмы является Максим Сарин.

Строитель Кардаев увеличил свою долю в «Картеле»
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Борис Кардаев#Переход доли
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