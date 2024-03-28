В одном из омских строительных трестов произошел передел уставного капитала

В обществе с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №2 — трест 4» изменилась структура собственности. 7,76% уставного капитала, записанные на само ООО, разделили между собой 5 основных участников общества. Доля одного из них, Тамары Пономаренко, увеличилась на 1,76% (с 7,9 до 9,66%), доли остальных выросли на 1,5% каждая.