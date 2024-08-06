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Август
По полям, по полям. Омича оштрафовали за футболки с синим трактором
6 августа, 04:02
Июль
Театр против бизнеса. Омская «драма» отсудила у предпринимательницы 200 тысяч рублей
В Омске произошел очередной юридический конфликт из-за нарушения авторских прав. Объектом прений стало изображение театра на этикетках бутылок с водой.
29 июля, 05:53
Омские приставы отстояли авторские права «Союзмультфильма» на «Котенка по имени Гав»
Предметом разбирательства между мультипликаторами и предпринимательницей из Омской области стали пеленки со всем известными котенком и щенком.
24 июля, 05:27
Уничтожить игрушки. Омичку наказали за продажу товаров со «Смешариками»
Женщина попалась на продаже товаров с изображениями персонажей Кроша, Бараша и Кар Карыча без разрешения правообладателя.
15 июля, 05:23
Февраль
Торговал «Жоржиком». Омский бизнесмен попал под суд из-за контрафактных игрушек
Деньги удалось взыскать только через судебных приставов.
21 февраля, 03:29

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