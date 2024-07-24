Омские приставы отстояли авторские права «Союзмультфильма» на «Котенка по имени Гав»

Как позже выяснилось в ходе контрольной закупки, товар, нарушавший интеллектуальную собственность организации все-таки был выявлен: контрафактные пеленки с очень похожими персонажами (вплоть до того, что их можно перепутать), были представлены на прилавке торговой точки.