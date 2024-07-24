Омские приставы отстояли авторские права «Союзмультфильма» на «Котенка по имени Гав»

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Как рассказали в пресс-службе ФССП, акционерное общество «Киностудия Союзмультфильм» обращалось с иском в арбитражный суд региона — представители компании хотели взыскать с 68-летней пенсионерки из Калачинска компенсацию за нарушение авторских прав.
Как позже выяснилось в ходе контрольной закупки, товар, нарушавший интеллектуальную собственность организации все-таки был выявлен: контрафактные пеленки с очень похожими персонажами (вплоть до того, что их можно перепутать), были представлены на прилавке торговой точки.
Руководство «Союзмультфильма» хотело разрешить ситуацию без привлечения к делу суда, однако досудебную претензию предпринимательница проигнорировала, из-за чего «мультипликаторы» и обратились в суд.
Суд встал на сторону владельцев лицензии: нарушение исключительных прав акционерного общества привело к обязательствам выплаты компенсации за использование известных образов, судебных издержек и почтовых расходов. Кроме того, партия контрафактного товара должна была быть уничтожена силами предпринимательницы. После наложения ареста на имущество женщины она в сжатые сроки погасила всю задолженность.
Напомним, ранее Город55 сообщал об изъятии у двух любителей «пьяной» езды их средств передвижения — машины были направлены в зону проведения спецоперации.