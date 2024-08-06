По полям, по полям. Омича оштрафовали за футболки с синим трактором

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
В Омской области осудили 35-летнего жителя села Азово за продажу детской одежды с изображением популярного персонажа «Синий трактор» без разрешения правообладателя.
В ходе проверки в магазине предпринимателя нашли товары с контрафактным изображением. Суд удовлетворил иск и обязал ответчика выплатить 52 тысячи 372 рубля, включая судебные издержки, а также уничтожить незаконные товары.
Документы были переданы в Азовское районное отделение судебных приставов. Если бы предприниматель не выполнил решение суда, на его имущество могли бы наложить арест. Чтобы избежать этого, он в срок погасил задолженность. Таким образом, права автора были восстановлены, и решение суда было исполнено.