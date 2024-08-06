По полям, по полям. Омича оштрафовали за футболки с синим трактором

Документы были переданы в Азовское районное отделение судебных приставов. Если бы предприниматель не выполнил решение суда, на его имущество могли бы наложить арест. Чтобы избежать этого, он в срок погасил задолженность. Таким образом, права автора были восстановлены, и решение суда было исполнено.