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По полям, по полям. Омича оштрафовали за футболки с синим трактором

6 августа 2024, 04:02
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жителя Омской области оштрафовали за футболки с синим трактором

Мужчина торговал у себя в магазине одеждой с яркими принтами в виде персонажей детских мультиков. Однако разрешения на это у него не было.

В Омской области осудили 35-летнего жителя села Азово за продажу детской одежды с изображением популярного персонажа «Синий трактор» без разрешения правообладателя.

В ходе проверки в магазине предпринимателя нашли товары с контрафактным изображением. Суд удовлетворил иск и обязал ответчика выплатить 52 тысячи 372 рубля, включая судебные издержки, а также уничтожить незаконные товары.

Документы были переданы в Азовское районное отделение судебных приставов. Если бы предприниматель не выполнил решение суда, на его имущество могли бы наложить арест. Чтобы избежать этого, он в срок погасил задолженность. Таким образом, права автора были восстановлены, и решение суда было исполнено.

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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Судебные приставы#Штраф#Новости#Приставы#Азовский район#Авторские права
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