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иллюстрация

Торговал «Жоржиком». Омский бизнесмен попал под суд из-за контрафактных игрушек

21 февраля 2024, 03:29
Фото: Город55
иллюстрация

Правообладатель «Кошечки-собачки» отсудил у омского бизнесмена 146 тысяч рублей

Деньги удалось взыскать только через судебных приставов.

ГУФССП России по Омской области сообщает, что с омского бизнесмена взыскали 146 тысяч рублей за нарушение авторских прав. 59-летний омич продавал товары с изображениями героев мультсериала «Кошечки-собачки».

В омский суд обратились представители «Цифрового телевидения». Компания имеет права на персонажей «Викки», «Буся», «Алиса», «Дэн», «Мия» и «Жоржик».

Предприниматель торговал на улице 6-я Шинная, где и был установлен факт продажи контрафактного товара. После чего сотрудники АО «Цифровое телевидение» обратились с претензией к омичу, однако он решил проигнорировать их требования.

В итоге суд полностью удовлетворил иск. Деньги удалось взыскать через судебных приставов.

Напомним, что недавно омичка попала под суд из-за продажи «Ми-ми-мишек». К слову, это уже не первый случай нарушения авторских прав со стороны предпринимательницы. В этот раз за продажу персонажей она выплатила штраф — 146 тысяч рублей.

Суд из-за «Ми-ми-мишек». Омичка незаконно продавала фигурки героев и попала под суд
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#Общество#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Россия#Новости#Цифровое телевидение#Авторские права#Продажа контрафактного товара#Взыскание компенсации
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