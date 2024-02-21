Торговал «Жоржиком». Омский бизнесмен попал под суд из-за контрафактных игрушек

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
ГУФССП России по Омской области сообщает, что с омского бизнесмена взыскали 146 тысяч рублей за нарушение авторских прав. 59-летний омич продавал товары с изображениями героев мультсериала «Кошечки-собачки».
В омский суд обратились представители «Цифрового телевидения». Компания имеет права на персонажей «Викки», «Буся», «Алиса», «Дэн», «Мия» и «Жоржик».
Предприниматель торговал на улице 6-я Шинная, где и был установлен факт продажи контрафактного товара. После чего сотрудники АО «Цифровое телевидение» обратились с претензией к омичу, однако он решил проигнорировать их требования.
В итоге суд полностью удовлетворил иск. Деньги удалось взыскать через судебных приставов.
Напомним, что недавно омичка попала под суд из-за продажи «Ми-ми-мишек». К слову, это уже не первый случай нарушения авторских прав со стороны предпринимательницы. В этот раз за продажу персонажей она выплатила штраф — 146 тысяч рублей.