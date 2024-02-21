Торговал «Жоржиком». Омский бизнесмен попал под суд из-за контрафактных игрушек

Напомним, что недавно омичка попала под суд из-за продажи «Ми-ми-мишек». К слову, это уже не первый случай нарушения авторских прав со стороны предпринимательницы. В этот раз за продажу персонажей она выплатила штраф — 146 тысяч рублей.