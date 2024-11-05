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Posted 5 ноября, 11:52

Published 5 ноября, 11:52

Modified 5 ноября, 12:20

Updated 5 ноября, 12:20

Композитор Рыбников получит компенсацию от омского театра за музыку в рок-опере

Рок-опера без согласия: известный композитор Рыбников засудил омский музтеатр

5 ноября 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney.

Композитор Рыбников получит компенсацию от омского театра за музыку в рок-опере

Суд обязал Омский музыкальный театр выплатить композитору Алексею Рыбникову 273,9 тысячи рублей за использование его музыки без согласия на протяжении десяти лет.

Известный композитор и народный артист России Алексей Рыбников добился значительного успеха в судебном разбирательстве с Омским государственным музыкальным театром. В результате решения суда театру было предписано выплатить композитору сумму в размере 273,9 тысячи рублей за нарушение его исключительных авторских прав на музыку к рок-опере «Юнона и Авось».

Конфликт между Рыбниковым и театром начался из-за того, что композитор изначально требовал взыскать около 6 миллионов рублей. Это требование основывалось на договоре, подписанном в 2009 году, который действовал в течение пяти лет. Согласно условиям этого соглашения, театр был обязан выплачивать композитору 8% от валового сбора с продажи билетов на постановку. Однако по истечении срока действия договора, он не был продлён, и театр продолжал использовать музыкальное произведение без согласия правообладателя на протяжении целых десяти лет.

Представители Омского музыкального театра утверждали, что они пытались связаться с Рыбниковым для обсуждения продления договора, но не получили от него ответа. В течение всех этих лет театр продолжал выплачивать деньги композитору за использование его музыки, но Алексей Рыбников считал, что эти суммы были недостаточными и не соответствовали условиям, установленным ранее. Он также отметил, что общение с театром прекратилось, и условия использования его произведения были изменены без его ведома и согласия.

Суд, рассмотрев дело, частично удовлетворил требования Рыбникова, однако это решение может быть обжаловано обеими сторонами.

Напомним, что в этом году путешествие Деда Мороза и его команды по России начнется 19 ноября из города Тайшет. Поезд преодолеет более 30 000 километров и посетит 60 городов, включая Омск, куда он прибудет 19 декабря.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Судебное разбирательство#Новости#Договор#Авторские права#Композитор#Нарушение авторских прав
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