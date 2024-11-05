Рок-опера без согласия: известный композитор Рыбников засудил омский музтеатр

Известный композитор и народный артист России Алексей Рыбников добился значительного успеха в судебном разбирательстве с Омским государственным музыкальным театром. В результате решения суда театру было предписано выплатить композитору сумму в размере 273,9 тысячи рублей за нарушение его исключительных авторских прав на музыку к рок-опере «Юнона и Авось».



Конфликт между Рыбниковым и театром начался из-за того, что композитор изначально требовал взыскать около 6 миллионов рублей. Это требование основывалось на договоре, подписанном в 2009 году, который действовал в течение пяти лет. Согласно условиям этого соглашения, театр был обязан выплачивать композитору 8% от валового сбора с продажи билетов на постановку. Однако по истечении срока действия договора, он не был продлён, и театр продолжал использовать музыкальное произведение без согласия правообладателя на протяжении целых десяти лет.



Представители Омского музыкального театра утверждали, что они пытались связаться с Рыбниковым для обсуждения продления договора, но не получили от него ответа. В течение всех этих лет театр продолжал выплачивать деньги композитору за использование его музыки, но Алексей Рыбников считал, что эти суммы были недостаточными и не соответствовали условиям, установленным ранее. Он также отметил, что общение с театром прекратилось, и условия использования его произведения были изменены без его ведома и согласия.



Суд, рассмотрев дело, частично удовлетворил требования Рыбникова, однако это решение может быть обжаловано обеими сторонами.