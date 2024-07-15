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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

иллюстрация

Уничтожить игрушки. Омичку наказали за продажу товаров со «Смешариками»

15 июля 2024, 05:23
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Предпринимательницу из Омска наказали за продажу товаров со «Смешариками»

Женщина попалась на продаже товаров с изображениями персонажей Кроша, Бараша и Кар Карыча без разрешения правообладателя.

В пресс-службе омских приставов сообщили, что в Арбитражный суд Омской области поступил иск от представителей ООО «Смешарики». Компания требует взыскать компенсацию за нарушение авторских прав с 39-летней омички.

Проверка показала, что в магазине предпринимательницы продавались товары с изображениями «Кроша», «Бараша» и «Кар Карыча», на использование которых компания не давала разрешения. Это нарушение исключительных прав правообладателя.

В итоге суд обязал омичку выплатить компании компенсацию за использование изображения персонажей мультфильма. Также ей необходимо возместить судебные издержки, почтовые расходы и уничтожить товар, который был представлен в качестве доказательства.

Однако женщина не спешила выполнять решение суда, поэтому судебным приставам пришлось арестовать ее денежные средства. Кроме того, они временно ограничили выезд из РФ и запретили регистрационные действия в отношении ее авто LEXUS RX300 2020 года выпуска. После этого омичка полностью погасила задолженность и предоставила приставу квитанцию об оплате. Решение суда исполнено.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Суд#Судебные приставы#Компенсация#Новости#Авторские права#Исполнительное производство#Смешарики#Интеллектуальная собственность#Контрафактный товар#Правообладатель
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