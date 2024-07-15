Уничтожить игрушки. Омичку наказали за продажу товаров со «Смешариками»

Однако женщина не спешила выполнять решение суда, поэтому судебным приставам пришлось арестовать ее денежные средства. Кроме того, они временно ограничили выезд из РФ и запретили регистрационные действия в отношении ее авто LEXUS RX300 2020 года выпуска. После этого омичка полностью погасила задолженность и предоставила приставу квитанцию об оплате. Решение суда исполнено.



