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Аварийные службы

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Ноябрь
Ямы и размывы: следком будет расследовать транспортные проблемы в Омске
Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту неудовлетворительного состояния дорог в поселке Лесной.
2 ноября, 10:58
Январь
Пострадают многие. В Омске устраняют аварийную ситуацию во дворе на Индустриальной
Последствия повреждения сетей водоснабжения скажутся и на жителях других домов в Октябрьском округе.
3 января, 05:44
Декабрь 2023
Проблемы с сетью. В Омске троллейбусам пришлось сойти с маршрута
Массовая остановка электрического транспорта наблюдается на Красном Пути, в районе «Городка Водников». На месте работают аварийные службы.
3 декабря 2023, 10:27
Ноябрь 2023
Смели с прилавков. В Таре раскупили воду в магазинах из-за проблем с водопроводом
24 ноября 2023, 03:28
На севере Омской области ввели особый режим из-за забитого льдом водопровода
23 ноября 2023, 11:38

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