Ямы и размывы: следком будет расследовать транспортные проблемы в Омске

Жители этого поселка испытывают значительные трудности из-за неудовлетворительного состояния двух дорог, которые ведут к их домам. Одна дорога, имеющая асфальтовое покрытие, покрыта множеством ям и трещин, что делает передвижение по ней крайне сложным. Вторая же, грунтовая, после дождей становится практически непроходимой, так как ее размывает вода. Эти проблемы особенно критичны, когда речь идет о проезде автомобилей экстренных служб, которые не могут своевременно добраться до нужного места.