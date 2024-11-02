Ямы и размывы: следком будет расследовать транспортные проблемы в Омске

Posted 2 ноября, 10:58
Published 2 ноября, 10:58
Modified 2 ноября, 11:00
Updated 2 ноября, 11:00
Председатель следкома Александр Бастрыкин обратил внимание на серьезную проблему, обсуждаемую в социальных сетях, связанную с транспортной доступностью в поселке Лесной в Любинском районе.
Жители этого поселка испытывают значительные трудности из-за неудовлетворительного состояния двух дорог, которые ведут к их домам. Одна дорога, имеющая асфальтовое покрытие, покрыта множеством ям и трещин, что делает передвижение по ней крайне сложным. Вторая же, грунтовая, после дождей становится практически непроходимой, так как ее размывает вода. Эти проблемы особенно критичны, когда речь идет о проезде автомобилей экстренных служб, которые не могут своевременно добраться до нужного места.
Несмотря на многочисленные жалобы и обращения местных жителей в различные инстанции, ситуация остается без изменений, и никаких мер по ремонту дорог не предпринимается. В связи с этим Следственный комитет начал процессуальную проверку по данному факту.
Александр Бастрыкин решил взять под личный контроль ход этой проверки. Он поручил руководителю следкома по Омской области Виталию Батищеву предоставить детальный отчет о предварительных и окончательных результатах расследования.
Напомним, что ранее в Русско-Полянском районе участок дороги «Русская Поляна — Сибиряк» находился в неудовлетворительном состоянии. Дорогу отремонтировали после вмешательства прокуратуры и обращения в суд.