Проблемы с сетью. В Омске троллейбусам пришлось сойти с маршрута

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Как сообщил «Омск-информ», причиной остановки сразу нескольких маршрутов стало падение напряжения в контактной сети. По свидетельствам очевидцев, проблема сохраняется для всех сторон движения — по направлению к городку Нефтяников замерло не менее 8 троллейбусов. Аналогичная ситуация и при движении в сторону центра.
Кроме того, на остановке «Городок Водников» располагается и троллейбусное депо.
На настоящий момент, по информации 2GIS, движение электрического транспорта возобновлено.
Первый зимний месяц уже создавал проблемы автомобилистам и дорожному движению: