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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Падение напряжения остановило работу троллейбусов в Омске

Проблемы с сетью. В Омске троллейбусам пришлось сойти с маршрута

3 декабря 2023, 10:27
Фото: 1MI

Падение напряжения остановило работу троллейбусов в Омске

Массовая остановка электрического транспорта наблюдается на Красном Пути, в районе «Городка Водников». На месте работают аварийные службы.

Как сообщил «Омск-информ», причиной остановки сразу нескольких маршрутов стало падение напряжения в контактной сети. По свидетельствам очевидцев, проблема сохраняется для всех сторон движения — по направлению к городку Нефтяников замерло не менее 8 троллейбусов. Аналогичная ситуация и при движении в сторону центра.

Кроме того, на остановке «Городок Водников» располагается и троллейбусное депо.

На настоящий момент, по информации 2GIS, движение электрического транспорта возобновлено.

По данным 2GIS, затор уже устраненПо данным 2GIS, затор уже устранен
По данным 2GIS, затор уже устранен
Фото: 2GIS

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#Транспорт#Омск#Новости#Троллейбусы#Аварийные службы#Илья Скобин
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