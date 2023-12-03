Проблемы с сетью. В Омске троллейбусам пришлось сойти с маршрута

Как сообщил «Омск-информ», причиной остановки сразу нескольких маршрутов стало падение напряжения в контактной сети. По свидетельствам очевидцев, проблема сохраняется для всех сторон движения — по направлению к городку Нефтяников замерло не менее 8 троллейбусов. Аналогичная ситуация и при движении в сторону центра.