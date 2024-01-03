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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

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Пострадают многие. В Омске устраняют аварийную ситуацию во дворе на Индустриальной

3 января 2024, 05:44
Фото: Город55
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В Омске начали устранять последствия коммунальной аварии на Индустриальной

Последствия повреждения сетей водоснабжения скажутся и на жителях других домов в Октябрьском округе.

Ранее Город55 рассказывал о затопленном водой дворе пятиэтажки по улице Индустриальная, 4. Из-за коммунальной аварии, случившейся 2 января, жильцы не могли выйти из своего дома.

В администрации Омска заявили, что на место аварии будут отправлены бригады «Омскводоканала», а в самой организации 3 января рассказали, как организована работа по устранению повреждения.

«2 января 2024 года произошло повреждение сетей водоснабжения по улице Индустриальная, 4. В 22 часа 20 минут бригады водоканала произвели отключение трубопровода. В 2 часа 30 минут 3 января выполнили переключение, подав потребителям воду», — отметили в пресс-службе «Омскводоканала».

Утром 3 января без воды оставались жители частного сектора на улице Худенко и частная немецкая школа. На пониженном давлении воду также подают потребителям поселка Кордный, улиц 2-й и 3-й Молодежной. Машина с питьевой водой находится у дома на улице 2-я Молодежная, 40.

В настоящий момент аварийные бригады уже обнаружили место повреждения трубопровода и проводят ремонтные работы. На месте повреждения задействованы четыре бригады, две единицы откачивающей техники, два экскаватора и четыре машины аварийно-восстановительных работ. Две бригады, по словам пресс-службы, занимаются уборкой воды.

Не выйти из дома. В Омске двор на Индустриальной из-за прорыва труб затопило водой
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#Происшествия#Омск#Жалобы#Водоканал#Отключение воды#Новости#Затопление#Юлия Истомина#Коммунальная авария#Аварийные службы
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