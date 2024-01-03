Пострадают многие. В Омске устраняют аварийную ситуацию во дворе на Индустриальной

В настоящий момент аварийные бригады уже обнаружили место повреждения трубопровода и проводят ремонтные работы. На месте повреждения задействованы четыре бригады, две единицы откачивающей техники, два экскаватора и четыре машины аварийно-восстановительных работ. Две бригады, по словам пресс-службы, занимаются уборкой воды.