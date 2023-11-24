Смели с прилавков. В Таре раскупили воду в магазинах из-за проблем с водопроводом

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В Таре Омской области местные жители скупили бутилированную воду в местных магазинах из-за проблем с водоснабжением, сообщили сегодня, 24 ноября, в паблике «Тара360º».
«Тарчане смели с прилавков магазинов бутилированную воду — вчера водоснабжение в городе начало восстанавливаться ближе к вечеру, но качество оставляло желать лучшего. Люди жаловались на запах хлорки и просто грязную воду», — говорится в сообщении.
Напомним, что подавать воду в Таре прекратили вчера утром из-за низкого уровня Иртыша и резкого похолодания. Рыхлый лед забил водопровод в городе.
В Таре ввели режим повышенной готовности, аварийные службы переведены на усиленный режим работы. В МУП «РТЦ ЖКХ» планировали к утру очистить водопровод.