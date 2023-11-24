Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Иллюстрация

Смели с прилавков. В Таре раскупили воду в магазинах из-за проблем с водопроводом

24 ноября 2023, 03:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

На севере Омской области раскупили воду в магазинах из-за коммунальных проблем

Подача воды прекратилась в городе со вчерашнего утра. Позже снабжение ненадолго восстановили, но качество воды оставляет желать лучшего.

В Таре Омской области местные жители скупили бутилированную воду в местных магазинах из-за проблем с водоснабжением, сообщили сегодня, 24 ноября, в паблике «Тара360º».

«Тарчане смели с прилавков магазинов бутилированную воду — вчера водоснабжение в городе начало восстанавливаться ближе к вечеру, но качество оставляло желать лучшего. Люди жаловались на запах хлорки и просто грязную воду», — говорится в сообщении.

Напомним, что подавать воду в Таре прекратили вчера утром из-за низкого уровня Иртыша и резкого похолодания. Рыхлый лед забил водопровод в городе.

В Таре ввели режим повышенной готовности, аварийные службы переведены на усиленный режим работы. В МУП «РТЦ ЖКХ» планировали к утру очистить водопровод.

На севере Омской области ввели особый режим из-за забитого льдом водопровода
Узнать подробнее
В Омской области отключили воду из-за низкого уровня Иртыша и холодной погоды
Узнать подробнее
#Общество#Омская область#Похолодание#Водоснабжение#Иртыш#Режим повышенной готовности#Тара#Евгений Игишев#Аварийные службы#МУП РТЦ ЖКХ
Подпишитесь
В Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят больше 2 млрд
Сегодня, 02:43
Срочно. В доме на Левобережье Омска рухнуло перекрытие
Вчера, 15:20
Проект одобрен. В Омске рядом со Старгородом фирма Ольшанского построит восьмиэтажку
Сегодня, 04:52
Конкурсный отбор. В Омской области ищут главного архитектора региона
Сегодня, 06:31
На Левобережье Омска перекроют бульвар Архитекторов. Как будут ездить автобусы
Сегодня, 05:22