В Омске восстановили трамвайное движение после провала грунта

22 ноября в районе улицы Котельникова произошел инцидент, который временно нарушил движение трамваев. Около 6:15, на участке трамвайных путей рядом с домом № 10 случился провал грунта. Это вынудило городские власти временно изменить маршруты трамваев № 2, 4, 8 и 9, которые следовали только до трамвайного депо.