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Posted 22 ноября, 05:38

Published 22 ноября, 05:38

Modified 22 ноября, 05:42

Updated 22 ноября, 05:42

В Омске восстановили трамвайное движение после провала грунта

В Омске восстановили трамвайное движение после провала грунта

22 ноября 2024, 05:38
Фото: 1MI.
В результате провала грунта на улице Котельникова утром 22 ноября движение трамваев временно нарушилось. Однако к 10:40 транспортное сообщение полностью восстановили и трамваи вернулись к обычному графику.

22 ноября в районе улицы Котельникова произошел инцидент, который временно нарушил движение трамваев. Около 6:15, на участке трамвайных путей рядом с домом № 10 случился провал грунта. Это вынудило городские власти временно изменить маршруты трамваев № 2, 4, 8 и 9, которые следовали только до трамвайного депо.

На место происшествия прибыли аварийные службы, чтобы оценить ситуацию и начать восстановительные работы.

Как сообщили в пресс-служба департамента транспорта, уже к 10:40 движение трамваев по всем затронутым маршрутам полностью восстановили. Теперь трамваи снова следуют до конечной остановки, как и прежде.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Трамваи#Движение#Аварийные службы
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