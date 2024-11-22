В Омске восстановили трамвайное движение после провала грунта

Posted 22 ноября, 05:38
Published 22 ноября, 05:38
Modified 22 ноября, 05:42
Updated 22 ноября, 05:42
22 ноября в районе улицы Котельникова произошел инцидент, который временно нарушил движение трамваев. Около 6:15, на участке трамвайных путей рядом с домом № 10 случился провал грунта. Это вынудило городские власти временно изменить маршруты трамваев № 2, 4, 8 и 9, которые следовали только до трамвайного депо.
На место происшествия прибыли аварийные службы, чтобы оценить ситуацию и начать восстановительные работы.
Как сообщили в пресс-служба департамента транспорта, уже к 10:40 движение трамваев по всем затронутым маршрутам полностью восстановили. Теперь трамваи снова следуют до конечной остановки, как и прежде.