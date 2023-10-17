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Виталий Хоценко рассказал о реконструкции дороги в Омской области

Виталий Хоценко рассказал о реконструкции дороги в Омской области

17 октября 2023, 05:13
Дорогу Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области планируют полностью завершить к октябрю 2024 года.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ремонте дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Реконструкцию проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подробности глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Участок от 19 до 26 км приводим в порядок в рамках президентского национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Общая протяженность — 7,28 км. Уже заасфальтировано 4,8 км дороги, завершаются работы по досыпке и увеличению земляного полотна. На дороге в целях безопасности установим металлические барьерные ограждения», — написал Виталий Хоценко.

Рабочие подготовили участок для реконструкции, проложили коммуникации, обустроили временный объезд. В настоящее время досыпают грунт для расширения полотна.

В будущем на дороге появятся барьерные ограждения для безопасности пешеходов. Подрядчик оборудует остановки, поставит знаки и сигнальные столбики, нанесет разметку. Дорогу планируют полностью завершить к октябрю 2024 года.

#Омск#Омская область#Реконструкция#Безопасность#Дорога#Евгений Игишев#Безопасные качественные дороги#Виталий Хоценко#Асфальтирование#Работы
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