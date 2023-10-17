Виталий Хоценко рассказал о реконструкции дороги в Омской области

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ремонте дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Реконструкцию проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подробности глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«Участок от 19 до 26 км приводим в порядок в рамках президентского национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Общая протяженность — 7,28 км. Уже заасфальтировано 4,8 км дороги, завершаются работы по досыпке и увеличению земляного полотна. На дороге в целях безопасности установим металлические барьерные ограждения», — написал Виталий Хоценко.
Рабочие подготовили участок для реконструкции, проложили коммуникации, обустроили временный объезд. В настоящее время досыпают грунт для расширения полотна.
В будущем на дороге появятся барьерные ограждения для безопасности пешеходов. Подрядчик оборудует остановки, поставит знаки и сигнальные столбики, нанесет разметку. Дорогу планируют полностью завершить к октябрю 2024 года.