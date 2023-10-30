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Иллюстрация

Снежный асфальт. Омские дорожники уложили покрытие на выпавший снег

30 октября 2023, 10:51
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске асфальт уложили на недавно выпавший снег

На одной из городских улиц дорожные работы не прекратились даже несмотря на резкое изменение погоды.

Об асфальте, не вызывающем доверия, омичи рассказали в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети. Работы по укладке проходят на улице Воровского.

По сообщению автора публикации, на этом месте должны установить остановку общественного транспорта, однако ее безопасность и устойчивость теперь вызывает вопросы среди омичей в комментариях.

«Решили уложить асфальт на снег. Делают остановки ради галочки», — написал омич.

Напомним, что недавно горожане пожаловались на похожую ситуацию в другом районе. Так, на улице Полторацкого асфальт уложили в грязь. Местные жители опасаются последствий недобросовестно проведенных работ. Кроме того, рядом с участком находится санитарная площадка, а значит автомобили регоператора регулярно будут подъезжать к бакам.

«Все проваливается». В Омске дорожники уложили асфальт в грязь
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#Дороги#Омск#Омская область#Автобусные остановки#Асфальт#Укладка асфальта#Новости#Дорога#Остановка#Асфальтирование#Анастасия Баянова
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