Снежный асфальт. Омские дорожники уложили покрытие на выпавший снег

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Об асфальте, не вызывающем доверия, омичи рассказали в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети. Работы по укладке проходят на улице Воровского.
По сообщению автора публикации, на этом месте должны установить остановку общественного транспорта, однако ее безопасность и устойчивость теперь вызывает вопросы среди омичей в комментариях.
«Решили уложить асфальт на снег. Делают остановки ради галочки», — написал омич.
Напомним, что недавно горожане пожаловались на похожую ситуацию в другом районе. Так, на улице Полторацкого асфальт уложили в грязь. Местные жители опасаются последствий недобросовестно проведенных работ. Кроме того, рядом с участком находится санитарная площадка, а значит автомобили регоператора регулярно будут подъезжать к бакам.