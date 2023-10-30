Снежный асфальт. Омские дорожники уложили покрытие на выпавший снег

Напомним, что недавно горожане пожаловались на похожую ситуацию в другом районе. Так, на улице Полторацкого асфальт уложили в грязь. Местные жители опасаются последствий недобросовестно проведенных работ. Кроме того, рядом с участком находится санитарная площадка, а значит автомобили регоператора регулярно будут подъезжать к бакам.