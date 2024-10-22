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Арт-объект

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2024
В омском Чкаловске появится мемориальная доска с изображением Егора Летова
Экспертный совет мэрии уже одобрил проект.
22 октября, 02:05
Популярная зона отдыха в Омске теперь без собак: что изменилось в Городском саду
В Омске ввели неожиданный запрет на выгул собак в недавно благоустроенной зоне Городского сада.
10 октября, 07:02
Со всего мира. Известно, где появятся огромные граффити от уличных художников в Омске
8 июля, 08:03
В Омске у ТЮЗа планируют установить макет земного шара диаметром 3,5 метра
15 марта, 05:03
В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города
Вместе со стартом сбора средств на реставрацию, омичам продемонстрировали и дизайн-проект объекта.
28 января, 13:24
2023
Музыка вернется весной. В Омске на Любинском проспекте отключили лестницу с нотами
29 ноября 2023, 09:27
Сердце омичей разбито. Власти ищут вандала, пробившего дыру в арт-объекте
В сквере «Рубиновая мечта» неизвестные проломили дыру в «сердце». Украшение официально представили омичам 27 декабря.
10 января 2023, 07:03

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