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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

иллюстрация

Со всего мира. Известно, где появятся огромные граффити от уличных художников в Омске

8 июля 2024, 08:03
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно, где появятся огромные граффити от уличных художников в Омске

Жителям города предлагают выбрать места, которые будут украшены картинами.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о проведении международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос». В рамках этого мероприятия в городе создадут уникальные муралы.

Так, в микрорайоне «Модерн» на территории городка Нефтяников будут сделаны 50 картин на домах. Их авторами станут художники из России, США, Мексики, Италии, Испании и Бразилии. Еще 50 муралов будут украшать здания в других городских округах.

Недавно в рамках этого арт-фестиваля была создана «Ангара — А5». Мурал размером 26 метров украсил здание напротив кинотеатра «Маяковский». Губернатор отметил, что каждая работа будет согласована с местными жителям.

Карта муралов, которые будут созданы во время арт-фестиваля в Советском округе.Карта муралов, которые будут созданы во время арт-фестиваля в Советском округе.
Карта муралов, которые будут созданы во время арт-фестиваля в Советском округе.
Фото: телеграм-канал губернатора Омской области Виталия Хоценко

Уличные художники со всего мира продолжат работать в Омске до 15 августа включительно. В общей сложности участниками фестиваля стали 100 лучших авторов.

Омичам нужно выбрать, на каких зданиях создавать муралы. Проголосовать за тот или иной объект можно через портал «Госуслуги». Итоги подведут 30 июня.

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#Алина Ясинская#Общество#Город#Видео#Омск#Омская область#Россия#Новости#Дизайн#Досуг#Арт-объект#Арт-проект
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