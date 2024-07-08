Со всего мира. Известно, где появятся огромные граффити от уличных художников в Омске

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о проведении международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос». В рамках этого мероприятия в городе создадут уникальные муралы.
Так, в микрорайоне «Модерн» на территории городка Нефтяников будут сделаны 50 картин на домах. Их авторами станут художники из России, США, Мексики, Италии, Испании и Бразилии. Еще 50 муралов будут украшать здания в других городских округах.
Недавно в рамках этого арт-фестиваля была создана «Ангара — А5». Мурал размером 26 метров украсил здание напротив кинотеатра «Маяковский». Губернатор отметил, что каждая работа будет согласована с местными жителям.
Уличные художники со всего мира продолжат работать в Омске до 15 августа включительно. В общей сложности участниками фестиваля стали 100 лучших авторов.
Омичам нужно выбрать, на каких зданиях создавать муралы. Проголосовать за тот или иной объект можно через портал «Госуслуги». Итоги подведут 30 июня.