Музыка вернется весной. В Омске на Любинском проспекте отключили лестницу с нотами

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Омичи обратили внимание, что в подземном переходе на Любинском проспекте перестала работать музыкальная лестница. Среди горожан в социальных сетях появились предположения, что арт-объект отключили с наступлением зимы.
Город55 узнал, из-за чего не работает лестница. В мэрии рассказали, что подсветку и музыкальное сопровождение ступеней действительно отключили, чтобы влага не попала на оборудование.
«Подключение планируется в весенний период бюджетным учреждением Омска „Эксплуатация объектов внешнего благоустройства“ при наступлении положительных температур», — рассказали в администрации.
Музыкальная лестница открылась в переходе на улице Ленина в начале сентября нынешнего года. У каждой ступени интерактивная подсветка и своя нота. Для обозначения клавиш использовали специальную термоводостойкую краску.
Ранее Город55 рассказывал, что омичи пожаловались на разбитую лестницу рядом с мэрией. В администрации сообщили, что ее могут отремонтировать в следующем году, если на это выделят деньги.