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Каждая ступень имеет свою ноту

Музыка вернется весной. В Омске на Любинском проспекте отключили лестницу с нотами

29 ноября 2023, 09:27
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Каждая ступень имеет свою ноту

В Омске в переходе на Любинском проспекте отключили музыкальную лестницу

В мэрии рассказали, что арт-объект обесточили, чтобы поберечь оборудование.

Омичи обратили внимание, что в подземном переходе на Любинском проспекте перестала работать музыкальная лестница. Среди горожан в социальных сетях появились предположения, что арт-объект отключили с наступлением зимы.

Город55 узнал, из-за чего не работает лестница. В мэрии рассказали, что подсветку и музыкальное сопровождение ступеней действительно отключили, чтобы влага не попала на оборудование.

«Подключение планируется в весенний период бюджетным учреждением Омска „Эксплуатация объектов внешнего благоустройства“ при наступлении положительных температур», — рассказали в администрации.

Музыкальная лестница открылась в переходе на улице Ленина в начале сентября нынешнего года. У каждой ступени интерактивная подсветка и своя нота. Для обозначения клавиш использовали специальную термоводостойкую краску.

Ранее Город55 рассказывал, что омичи пожаловались на разбитую лестницу рядом с мэрией. В администрации сообщили, что ее могут отремонтировать в следующем году, если на это выделят деньги.

«В ужасном состоянии». Омичи пожаловались на разбитую лестницу в центре города
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#Любинский проспект#Омск#Мэрия#Социальные сети#Зима#Улица Ленина#Подземный переход#Омичи#Арт-объект#Евгений Игишев#Оборудование#Подсветка
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