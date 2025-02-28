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Posted 28 февраля, 05:33

Published 28 февраля, 05:33

Modified 28 февраля, 05:36

Updated 28 февраля, 05:36

Рядом с будущим аэропортом «Омск-Федоровка» выставили на продажу гостиничный комплекс

Рядом с будущим аэропортом «Омск-Федоровка» выставили на продажу гостиничный комплекс

28 февраля 2025, 05:33
Фото: 1MI.
Гостиница площадью 1300 «квадратов» расположена на Тюкалинском тракте. Причины продажи бизнеса не указаны, но собственник сообщил, что необходим косметический ремонт.

В Омской области на Тюкалинском тракте выставили на продажу гостиничный комплекс. Его площадь составляет 1300 квадратных метров, а цена — 67,8 млн рублей.

В комплексе располагаются номера эконом-класса, кафе, прачечная, котельная. Около здания имеется асфальтированная парковка на 8000 «квадратов». Также есть баня и две скважины с водой.

«Земельный участок в собственности общественно-делового назначения, общей площадью 10000 м². Удобная локация — федеральная трасса, в ближайшее время планируется реконструкция аэропорта Федоровка», — говорится в объявлении.

Причины продажи бизнеса не указаны. Собственник сообщил, что необходим косметический ремонт.

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Скриншот. Фото: ЦИАН

В Омске выставили на продажу сауну с бассейном «под звездами». Баня находится на улице Коммунальной на цокольном этаже жилого дома. Цена готового бизнеса составляет 6,7 млн рублей.

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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Аэропорт#Продажа#Парковка#Гостиничный комплекс#Косметический ремонт
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