Рядом с будущим аэропортом «Омск-Федоровка» выставили на продажу гостиничный комплекс

Posted 28 февраля, 05:33
Published 28 февраля, 05:33
Modified 28 февраля, 05:36
Updated 28 февраля, 05:36
В Омской области на Тюкалинском тракте выставили на продажу гостиничный комплекс. Его площадь составляет 1300 квадратных метров, а цена — 67,8 млн рублей.
В комплексе располагаются номера эконом-класса, кафе, прачечная, котельная. Около здания имеется асфальтированная парковка на 8000 «квадратов». Также есть баня и две скважины с водой.
«Земельный участок в собственности общественно-делового назначения, общей площадью 10000 м². Удобная локация — федеральная трасса, в ближайшее время планируется реконструкция аэропорта Федоровка», — говорится в объявлении.
Причины продажи бизнеса не указаны. Собственник сообщил, что необходим косметический ремонт.
В Омске выставили на продажу сауну с бассейном «под звездами». Баня находится на улице Коммунальной на цокольном этаже жилого дома. Цена готового бизнеса составляет 6,7 млн рублей.