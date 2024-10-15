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Гостиничный комплекс

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Октябрь
Уйдет с молотка. В Омске за 68 млн выставили на аукцион банный комплекс «Жар-Птица»
15 октября, 07:00
Июль
На берегу озера Ик. В Омской области продают гостиничный комплекс за 29 млн рублей
18 июля, 09:27
Июнь
Маркетплейc «Ozon» станет резидентом омского логопарка «Солнечный»
Быстрая доставка, удешевленная логистика и новые рабочие места — результат подписания соглашения между Правительством Омской области и маркетплейсом Ozon.
5 июня, 12:42
«Магнит» для туристов. В Омской области появится рекреационный отель на 600 гостей
В вопросе туристической привлекательности области и комфортного отдыха омичей партнером региона стал «Сибирский региональный союз».
5 июня, 11:41
Апрель
Брали заказы в гостинице. В Таре две женщины организовали публичный дом с подростками
16 апреля, 06:53
Февраль
Омские власти выделили на проживание беженцев из ДНР и ЛНР более 26 млн рублей
5 февраля, 09:03
Январь
Гостиница-замок с железным троном за 160 млн. В Омске продают комплекс «Камелот»
Готовый бизнес также включает в себя медицинскую косметологическую клинику, ресторан, офисный центр и спа-комплекс.
23 января, 04:29

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