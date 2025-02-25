В омских Нефтяниках выставили на продажу банный комплекс. Смотрим, как он выглядит

Posted 25 февраля, 06:05
Published 25 февраля, 06:05
Modified 25 февраля, 06:16
Updated 25 февраля, 06:16
В Омске за 6,7 млн рублей выставили на продажу банный комплекс «Сауна на Коммунальной». Он находится на цокольном этаже жилого дома на улице Коммунальной, 9/1. Общая площадь помещений составляет 79 квадратных метров.
«Тэны в печи новые, система очистки бассейна обслужена, установлена приточно-вытяжная вентиляция, охранно-пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, видеонаблюдение с сервером и возможностью удаленного доступа. Кондиционер, бильярд, массажное кресло, телевизор, музыкальный центр, отдельная комната отдыха. В ближайшие годы никаких вложений не требуется», — говорится в объявлении.
Собственник утверждает, что бизнес ежемесячно приносит 160 000 — 180 000 рублей. Коммунальные платежи составляют 25 000 рублей. Причины продажи сауны не указаны.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за полмиллиона продают уникальный бизнес с ездовыми собаками.