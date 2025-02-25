gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 06:05

Published 25 февраля, 06:05

Modified 25 февраля, 06:16

Updated 25 февраля, 06:16

Собственник утверждает, что сауна каждый месяц приносит до 180 тысяч рублей

В омских Нефтяниках выставили на продажу банный комплекс. Смотрим, как он выглядит

25 февраля 2025, 06:05
Фото: Изображение Midjourney. Собственник утверждает, что сауна каждый месяц приносит до 180 тысяч рублей

В Омске выставили на продажу сауну с бассейном «под звездами»

Сауна находится на улице Коммунальной на цокольном этаже жилого дома. Цена готового бизнеса составляет 6,7 млн рублей.

В Омске за 6,7 млн рублей выставили на продажу банный комплекс «Сауна на Коммунальной». Он находится на цокольном этаже жилого дома на улице Коммунальной, 9/1. Общая площадь помещений составляет 79 квадратных метров.

«Тэны в печи новые, система очистки бассейна обслужена, установлена приточно-вытяжная вентиляция, охранно-пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, видеонаблюдение с сервером и возможностью удаленного доступа. Кондиционер, бильярд, массажное кресло, телевизор, музыкальный центр, отдельная комната отдыха. В ближайшие годы никаких вложений не требуется», — говорится в объявлении.
Фото: ЦИАН

Собственник утверждает, что бизнес ежемесячно приносит 160 000 — 180 000 рублей. Коммунальные платежи составляют 25 000 рублей. Причины продажи сауны не указаны.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за полмиллиона продают уникальный бизнес с ездовыми собаками.

Собачий бизнес: в Омске выставили на срочную продажу хаски-парк «Юрта»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Бассейн#Продажа бизнеса#Видеонаблюдение#Коммунальные платежи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика