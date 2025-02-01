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Posted 1 февраля, 05:34

Published 1 февраля, 05:34

Modified 1 февраля, 05:36

Updated 1 февраля, 05:36

Александр Шнипко стал первым заместителем главы Ленинского округа Омска

Александр Шнипко стал первым заместителем главы Ленинского округа Омска

1 февраля 2025, 05:34
Фото: 1MI.
Шнипко занимал должность начальника отдела ЖКХ и благоустройства ЛАО.

Александр Шнипко, который ранее возглавлял отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, был назначен первым заместителем главы администрации Ленинского округа Омска. Соответствующие изменения отражены на сайте городской администрации.

Структура администрации Ленинского административного округа
Структура администрации Ленинского административного округа. Фото: Официальный портал Администрации города Омска

Отметим, что у экс-начальника ЖКХ те же фамилия и отчество, что и у главы областного министерства энергетики и ЖКХ — Владимира Шнипко. Однако информация о родстве чиновников не подтверждена.

Александр Шнипко будет «правой рукой» Николая Хроленко, который занял пост главы ЛАО чуть больше месяца назад. Ранее Город55 писал, что в Кировском округе Омска открылась вакансия для первого заместителя главы администрации. Новому чиновнику готовы платить не больше 75 тысяч рублей в месяц.

В Кировском округе Омска открыли вакансию для первого замглавы администрации
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#Риана Дязанцева#Омск#Чиновники#Администрация#Вакансия#Ленинский округ#Кировский округ#Александр Шнипко#Николай Хроленко#Жилищно-коммунальное хозяйство
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