Александр Шнипко стал первым заместителем главы Ленинского округа Омска

Posted 1 февраля, 05:34
Published 1 февраля, 05:34
Modified 1 февраля, 05:36
Updated 1 февраля, 05:36
Александр Шнипко, который ранее возглавлял отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, был назначен первым заместителем главы администрации Ленинского округа Омска. Соответствующие изменения отражены на сайте городской администрации.
Отметим, что у экс-начальника ЖКХ те же фамилия и отчество, что и у главы областного министерства энергетики и ЖКХ — Владимира Шнипко. Однако информация о родстве чиновников не подтверждена.
Александр Шнипко будет «правой рукой» Николая Хроленко, который занял пост главы ЛАО чуть больше месяца назад. Ранее Город55 писал, что в Кировском округе Омска открылась вакансия для первого заместителя главы администрации. Новому чиновнику готовы платить не больше 75 тысяч рублей в месяц.