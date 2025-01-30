В Кировском округе Омска открыли вакансию для первого замглавы администрации

Posted 30 января, 09:38
Published 30 января, 09:38
Modified 30 января, 09:46
Updated 30 января, 09:46
На сайте государственной службы 30 января опубликовали вакансию для первого заместителя главы администрации Кировского округа. Ранее эту должность занимал Николай Хроленко, но в декабре 2024 года его назначили на пост главы Ленинского округа.
Первому замглавы администрации готовы предложить зарплату от 60 940 до 74 470 рублей. Чиновнику предстоит заниматься вопросами землепользования, архитектуры и арендных отношений. Документы от соискателей принимают до 30 апреля. Кандидату необходимо иметь высшее образование, стаж госслужбы и опыт работы.
Сейчас КАО руководит Алексей Наседкин. У него три заместителя: Александр Дридигер, Юлия Макарова и Андрей Чикишев.