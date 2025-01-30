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Posted 30 января, 09:38

Published 30 января, 09:38

Modified 30 января, 09:46

Updated 30 января, 09:46

В Кировском округе Омска открыли вакансию для первого замглавы администрации

В Кировском округе Омска открыли вакансию для первого замглавы администрации

30 января 2025, 09:38
Фото: 1MI.
В КАО Омска ищут первого заместителя главы администрации. Ранее должность занимал Николай Хроленко, сейчас он руководит Ленинским округом.

На сайте государственной службы 30 января опубликовали вакансию для первого заместителя главы администрации Кировского округа. Ранее эту должность занимал Николай Хроленко, но в декабре 2024 года его назначили на пост главы Ленинского округа.

Первому замглавы администрации готовы предложить зарплату от 60 940 до 74 470 рублей. Чиновнику предстоит заниматься вопросами землепользования, архитектуры и арендных отношений. Документы от соискателей принимают до 30 апреля. Кандидату необходимо иметь высшее образование, стаж госслужбы и опыт работы.

Сейчас КАО руководит Алексей Наседкин. У него три заместителя: Александр Дридигер, Юлия Макарова и Андрей Чикишев.

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#Евгений Игишев#Омск#Мэрия#Мэрия Омска#Чиновники#Администрация#Вакансия#Кировский округ
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