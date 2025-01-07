Омичей предупредили об опасности на дорогах из-за ухудшения погоды

Posted 7 января, 13:30
Published 7 января, 13:30
Modified 7 января, 13:34
Updated 7 января, 13:34
В Госавтоинспекции Омской области автолюбителей призвали быть внимательнее на дорогах, так как на регион надвигаются снегопады.
В это время водители должны быть особенно сконцентрированы на движении машины, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, аккуратнее делать маневры и соблюдать другие важные правила.
«Пешеходам необходимо помнить, что переходить через дорогу нужно только убедившись, что вас точно видят и пропускают. Также нужно учитывать, что в условиях снегопада пешеходы менее заметны», — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.
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