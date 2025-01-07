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Posted 7 января, 13:30

Published 7 января, 13:30

Modified 7 января, 13:34

Updated 7 января, 13:34

Омичей предупредили об опасности на дорогах из-за ухудшения погоды

Омичей предупредили об опасности на дорогах из-за ухудшения погоды

7 января 2025, 13:30
Фото: 1MI.
В регионе начала портиться погода, речь идет о сильных снегопадах в разных районах области.

В Госавтоинспекции Омской области автолюбителей призвали быть внимательнее на дорогах, так как на регион надвигаются снегопады.

В это время водители должны быть особенно сконцентрированы на движении машины, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, аккуратнее делать маневры и соблюдать другие важные правила.

«Пешеходам необходимо помнить, что переходить через дорогу нужно только убедившись, что вас точно видят и пропускают. Также нужно учитывать, что в условиях снегопада пешеходы менее заметны», — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Ранее Город55 рассказывал, какая погода будет ждать жителей Омской области весной 2025 года.

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#Анастасия Баянова#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Новости#Опасные дороги#Опасная погода#Снегопады
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