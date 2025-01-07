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Posted 7 января, 04:00

Published 7 января, 04:00

Modified 7 января, 04:00

Updated 7 января, 04:00

Какой будет весна в 2025 году в Омске: подробный прогноз погоды

Какой будет весна в 2025 году в Омске: подробный прогноз погоды

7 января 2025, 04:00
Фото: Изображение Midjourney.
Публикуем прогноз погоды в Омске и Омской области на весну 2025 года. Какие прогнозы дают синоптики по температуре воздуха и осадкам, ждать ли аномальных морозов и потепления, — в материале Города55.

Климатические особенности весны в Омске

Некоторое время назад многие метеорологи стали обсуждать, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю. Причина заключается, как пишет The Guardian, в климатическом кризисе.

«Специалисты также утверждают, что, вероятно, выбросы СО2, нагревающие планету, продолжат расти, несмотря на обещание стран отказаться от ископаемого топлива. Однако выбросы все же должны сократиться на 45% к 2030 году, чтобы была возможность ограничить повышение температуры 1,5°С», — сообщает «Погода.мейл».

Отметим, что весна в Омской области отличается солнечной, тёплой погодой и длится всего 1,5 — 2 месяца — с конца марта и до середины мая. Обычно с третьей декады марта, в дневное время суток, начинает устанавливаться положительная температура воздуха, снежный покров уплотняется и подтаивает, появляются проталины.

Средние температурные показатели

Средняя температура сезона ожидается ниже на 1 градус, чем в сезоне 2024, и составит +3 градуса. Как говорят специалисты портала «Wisemeteo», в среднем за сезон ожидается незначительное количество дней с осадками. Типичная весна приходит в начале сезона, температура существенно изменится до +4 градусов.

Количество осадков и влажность

Весной 2025 года ожидается 22 дня с осадками. Больше всего осадков обещают во второй половине марта — с 14-го по 25-е число и в самом конце апреля.

В марте дней с осадками ожидается 7, в апреле — 9, в мае — 6.

Весна в Омской области в 2025 году окажется прохладной
Весна в Омской области в 2025 году окажется прохладной. Фото: Wisemeteo

Продолжительность светового дня и солнечная активность

Средняя продолжительность светового дня в марте ожидается 11 часов, в апреле — 14 часов, в мае — 16 часов.

Погодам весной по месяцам
Погодам весной по месяцам. Фото: Wisemeteo

Погода на весну 2025 года в Омске

Грядущей весной погода прогнозируется устойчивой, холодной с сохранением осадков.

Погода в марте 2025 года

В марте синоптики обещают среднюю температуру около -6 градусов, что ниже относительно исторической отметки за последние 10 лет на 0 градусов. До 5-го марта температура будет колебаться от -8 до -22 градусов.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 6 дней, в основном в период 23–26 марта.

Прогноз погоды от синоптиков на март 2025 года в Омской области
Прогноз погоды от синоптиков на март 2025 года в Омской области. Фото: Wisemeteo

Погода в апреле 2025 года

По предварительному прогнозу синоптиков, апрель ожидается холодным. Средняя температура апреля 2025 ожидается в районе +4 градусов. К концу месяца температура будет колебаться на том же уровне. Осадки ожидаются, начиная с 11-12, 19-23, 28–30 апреля. В среднем, в этом месяце прогнозируется до 9 дней с выпадением осадков.

Прогноз погоды от синоптиков на апрель 2025 года в Омской области
Прогноз погоды от синоптиков на апрель 2025 года в Омской области. Фото: Wisemeteo

Погода в мае 2025 года

Погода в последний месяц весны ожидается достаточно стабильной. С 1 по 10 мая 2025-го ожидаются температурные показатели в среднем около +11 градусов. Однако к концу месяца произойдет повышение температуры и столбики покажут отметку в +12 градусов.

В мае осадков выпадет меньше, чем в апреле. Общее количество дней с осадками будет колебаться около 6 дней. При этом относительная влажность будет высокой — более 56%.

Прогноз погоды от синоптиков на май 2025 года в Омской области
Прогноз погоды от синоптиков на май 2025 года в Омской области. Фото: Wisemeteo

Ожидаются ли аномалии весной 2025 года в Омске

У синоптиков сервиса «Ну и погода» другие прогнозы по поводу погоды предстоящей весной. Так, в марте, например, ожидается от -34 до +1. Холоднее всего будет в первых числах месяца. Дней с осадками ожидается 10.

В апреле, по прогнозам, ожидается от -27 до +9, в мае — от -4 до +32.

Народные приметы, связанные с погодой на весну

  • Если весна прохладная, то осень будет теплой;
  • Если весной слякотно, то урожай будет хорошим;
  • Гром весной загремел впервые — скоро установится теплая погода;
  • Если молнии в марте сверкают, а грома нет — жди летнюю засуху;
  • Ранние грозы, пока деревья в листву не оделись, — дурная примета;
  • Длинные сосульки — к продолжительной весне;
  • Облака высокие — к жаркой погоде;
  • Багровый закат — к ветреным дням.

Весенние приметы о природе

  • Ранний прилет грачей и жаворонков — к теплой весне;
  • Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету;
  • Если весной много паутины — к жаркому лету;
  • Если весной появляется много мышей, год будет неурожайным;
  • Ласточка низко летает — к дождю;
  • Если весной встретится белый заяц, то снег обязательно еще выпадет;
  • Из берёзы течет много сока — к дождливому лету;
  • Если одуванчик зацвел ранней весной, лето будет коротким.

Ранее Город55 рассказывал, какая погода ждет жителей Омской области в первый месяц нового года. По прогнозам, январь 2025 года окажется мягче нормы. Температуры ожидаются выше средних многолетних значений, а количество осадков будет ниже среднего.

Холодно и солнечно: каким будет лето-2025 в Омске
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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Потепление#Новости#Осадки#Метеорологи#Температура воздуха#Все материалы авторов#Снежный покров
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