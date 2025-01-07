Какой будет весна в 2025 году в Омске: подробный прогноз погоды

По предварительному прогнозу синоптиков, апрель ожидается холодным. Средняя температура апреля 2025 ожидается в районе +4 градусов. К концу месяца температура будет колебаться на том же уровне. Осадки ожидаются, начиная с 11-12, 19-23, 28–30 апреля. В среднем, в этом месяце прогнозируется до 9 дней с выпадением осадков.