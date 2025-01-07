Какой будет весна в 2025 году в Омске: подробный прогноз погоды

Posted 7 января, 04:00
Published 7 января, 04:00
Modified 7 января, 04:00
Updated 7 января, 04:00
Некоторое время назад многие метеорологи стали обсуждать, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю. Причина заключается, как пишет The Guardian, в климатическом кризисе.
«Специалисты также утверждают, что, вероятно, выбросы СО2, нагревающие планету, продолжат расти, несмотря на обещание стран отказаться от ископаемого топлива. Однако выбросы все же должны сократиться на 45% к 2030 году, чтобы была возможность ограничить повышение температуры 1,5°С», — сообщает «Погода.мейл».
Отметим, что весна в Омской области отличается солнечной, тёплой погодой и длится всего 1,5 — 2 месяца — с конца марта и до середины мая. Обычно с третьей декады марта, в дневное время суток, начинает устанавливаться положительная температура воздуха, снежный покров уплотняется и подтаивает, появляются проталины.
Средняя температура сезона ожидается ниже на 1 градус, чем в сезоне 2024, и составит +3 градуса. Как говорят специалисты портала «Wisemeteo», в среднем за сезон ожидается незначительное количество дней с осадками. Типичная весна приходит в начале сезона, температура существенно изменится до +4 градусов.
Весной 2025 года ожидается 22 дня с осадками. Больше всего осадков обещают во второй половине марта — с 14-го по 25-е число и в самом конце апреля.
В марте дней с осадками ожидается 7, в апреле — 9, в мае — 6.
Средняя продолжительность светового дня в марте ожидается 11 часов, в апреле — 14 часов, в мае — 16 часов.
Грядущей весной погода прогнозируется устойчивой, холодной с сохранением осадков.
В марте синоптики обещают среднюю температуру около -6 градусов, что ниже относительно исторической отметки за последние 10 лет на 0 градусов. До 5-го марта температура будет колебаться от -8 до -22 градусов.
Месячное количество осадков ожидается в пределах 6 дней, в основном в период 23–26 марта.
По предварительному прогнозу синоптиков, апрель ожидается холодным. Средняя температура апреля 2025 ожидается в районе +4 градусов. К концу месяца температура будет колебаться на том же уровне. Осадки ожидаются, начиная с 11-12, 19-23, 28–30 апреля. В среднем, в этом месяце прогнозируется до 9 дней с выпадением осадков.
Погода в последний месяц весны ожидается достаточно стабильной. С 1 по 10 мая 2025-го ожидаются температурные показатели в среднем около +11 градусов. Однако к концу месяца произойдет повышение температуры и столбики покажут отметку в +12 градусов.
В мае осадков выпадет меньше, чем в апреле. Общее количество дней с осадками будет колебаться около 6 дней. При этом относительная влажность будет высокой — более 56%.
У синоптиков сервиса «Ну и погода» другие прогнозы по поводу погоды предстоящей весной. Так, в марте, например, ожидается от -34 до +1. Холоднее всего будет в первых числах месяца. Дней с осадками ожидается 10.
В апреле, по прогнозам, ожидается от -27 до +9, в мае — от -4 до +32.
Ранее Город55 рассказывал, какая погода ждет жителей Омской области в первый месяц нового года. По прогнозам, январь 2025 года окажется мягче нормы. Температуры ожидаются выше средних многолетних значений, а количество осадков будет ниже среднего.