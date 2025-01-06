Морозы усилятся: погода в Омской области на Рождество

Posted 6 января, 10:21
Published 6 января, 10:21
Modified 6 января, 10:23
Updated 6 января, 10:23
По информации Обь-Иртышского УГМС, в ночь с 6 на 7 января температура воздуха будет колебаться от -9 до -14 градусов, в отдельных районах возможны заморозки до -19 градусов. Ветер переменный, со скоростью 1-6 м/с. Осадков не ожидается, но местами может появиться туман и изморозь.
Днем температура будет варьироваться от -4 до -9 градусов, в некоторых местах возможны холода до -14 градусов. Ветер восточный, со скоростью 4-9 м/с. Прогнозируется снег в отдельных районах, а также возможна гололедица на дорогах. Атмосферное давление вырастет ночью и останется стабильным в течение дня.
Напомним, на выходных в Омской области столбик термометра поднялся до +1 градуса, из-за чего был закрыт популярный открытый каток.