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Posted 6 января, 10:21

Published 6 января, 10:21

Modified 6 января, 10:23

Updated 6 января, 10:23

Омичам придется пережить студеную ночь перед Рождеством

Морозы усилятся: погода в Омской области на Рождество

6 января 2025, 10:21
Фото: 1MI.

Омичам придется пережить студеную ночь перед Рождеством

Местами температура опустится до -19 градусов.

По информации Обь-Иртышского УГМС, в ночь с 6 на 7 января температура воздуха будет колебаться от -9 до -14 градусов, в отдельных районах возможны заморозки до -19 градусов. Ветер переменный, со скоростью 1-6 м/с. Осадков не ожидается, но местами может появиться туман и изморозь.

Прогноз погоды по Омской области на сутки 7 января
Прогноз погоды по Омской области на сутки 7 января. Фото: Ventusky

Днем температура будет варьироваться от -4 до -9 градусов, в некоторых местах возможны холода до -14 градусов. Ветер восточный, со скоростью 4-9 м/с. Прогнозируется снег в отдельных районах, а также возможна гололедица на дорогах. Атмосферное давление вырастет ночью и останется стабильным в течение дня.

Напомним, на выходных в Омской области столбик термометра поднялся до +1 градуса, из-за чего был закрыт популярный открытый каток.

В Омске закрылся популярный каток. Рассказываем, почему
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#Диана Рязанцева#Снег#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Заморозки#Каток#Гололедица#Туман#Температура#Ветер#Атмосферное давление
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