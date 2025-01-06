Морозы усилятся: погода в Омской области на Рождество

По информации Обь-Иртышского УГМС, в ночь с 6 на 7 января температура воздуха будет колебаться от -9 до -14 градусов, в отдельных районах возможны заморозки до -19 градусов. Ветер переменный, со скоростью 1-6 м/с. Осадков не ожидается, но местами может появиться туман и изморозь.