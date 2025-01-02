Северное сияние, сборы в кино, новые законы. Омск сегодня

Posted 2 января, 13:15
Published 2 января, 13:15
Modified 2 января, 13:15
Updated 2 января, 13:15
Новость № 1. В первый день года омичи полюбовались северным сиянием
Новый год для жителей Омской области начался с северного сияния. Кадры с природным явлением опубликовала фотограф Милена Пономарева. Сияние вызвано вспышками на Солнце. Кадры были сделаны в Саргатском районе. Фото в нашем материале:
Новость № 2. В первый день года 16 тысяч омичей отправились в кинотеатры. Что идет в прокате
Лидером проката стал семейный фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+). Его посмотрели больше 8 тысяч зрителей. Картина за день собрала 2,8 млн рублей.
На второй строчке «Финист. Первый богатырь» (6+). Сеансы посетили более 4,5 тысяч человек, сборы составили 1,6 млн рублей.
Тройку лидеров замыкает комедия «Елки 11» (6+). В первый день года фильм посмотрели 1,4 тысячи омичей. Сборы в прокате — 512 тысяч рублей.
Новость № 3. Какие законы начали действовать в Омской области в 2025 году
В наступившем 2025 году жителей Омска и области ждет множество новых законодательных инициатив и изменений, существенная часть которых коснется социальной сферы и налогового законодательства: увеличение пошлины на развод, возможность самозапрета на кредиты, новый размер материнского капитала.
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