gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 января, 13:15

Published 2 января, 13:15

Modified 2 января, 13:15

Updated 2 января, 13:15

Северное сияние, сборы в кино, новые законы. Омск сегодня

Северное сияние, сборы в кино, новые законы. Омск сегодня

2 января 2025, 13:15
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В первый день года омичи полюбовались северным сиянием

Новый год для жителей Омской области начался с северного сияния. Кадры с природным явлением опубликовала фотограф Милена Пономарева. Сияние вызвано вспышками на Солнце. Кадры были сделаны в Саргатском районе. Фото в нашем материале:

Неземная красота. Над Омской областью запечатлели северное сияние
Узнать подробнее

Новость № 2. В первый день года 16 тысяч омичей отправились в кинотеатры. Что идет в прокате

Лидером проката стал семейный фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+). Его посмотрели больше 8 тысяч зрителей. Картина за день собрала 2,8 млн рублей.

На второй строчке «Финист. Первый богатырь» (6+). Сеансы посетили более 4,5 тысяч человек, сборы составили 1,6 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает комедия «Елки 11» (6+). В первый день года фильм посмотрели 1,4 тысячи омичей. Сборы в прокате — 512 тысяч рублей.

В первый день года 16 тысяч омичей отправились в кинотеатры. Что идет в прокате
Узнать подробнее

Новость № 3. Какие законы начали действовать в Омской области в 2025 году

В наступившем 2025 году жителей Омска и области ждет множество новых законодательных инициатив и изменений, существенная часть которых коснется социальной сферы и налогового законодательства: увеличение пошлины на развод, возможность самозапрета на кредиты, новый размер материнского капитала.

Город55 собрал все самое значимое и интересное по этой теме:

Новая жизнь. Какие законы начали действовать в Омской области в 2025 году
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Кино#Омск#Итоги дня#Северное сияние#Город55#Новые законы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика