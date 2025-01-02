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Posted 2 января, 05:32

Published 2 января, 05:32

Modified 2 января, 05:34

Updated 2 января, 05:34

В первый день года омичи полюбовались северным сиянием

Неземная красота. Над Омской областью запечатлели северное сияние

2 января 2025, 05:32
Фото: Милена Пономарева. Предоставлено Городу55.

В первый день года омичи полюбовались северным сиянием

Природное явление вызвано вспышками на Солнце.

Новый год для жителей Омской области начался с северного сияния. Кадры с природным явлением опубликовала фотограф Милена Пономарева.

«Вызвано такое шоу было недавними вспышками на Солнце, когда за одни сутки бывало по 13 вспышек класса М. Ожидала яркие сияния над горизонтом, но не настолько, конечно, яркие. Был сильный ветер, и камеру всю съемку шатало, а то и падала в снег из-за слабого крепления к штативу», — рассказала Милена.

Кадры были сделаны в Саргатском районе. Публикуем фотографии неземной красоты в карусели:

Ранее Город55 рассказывал о магнитных бурях, которые ждут омичей в январе. Ожидается четыре пика геомагнитной активности.

Солнце набирает силу: календарь магнитных бурь в январе
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Новый год#Природа#Солнце#Северное сияние
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