Неземная красота. Над Омской областью запечатлели северное сияние

Posted 2 января, 05:32
Published 2 января, 05:32
Modified 2 января, 05:34
Updated 2 января, 05:34
Новый год для жителей Омской области начался с северного сияния. Кадры с природным явлением опубликовала фотограф Милена Пономарева.
«Вызвано такое шоу было недавними вспышками на Солнце, когда за одни сутки бывало по 13 вспышек класса М. Ожидала яркие сияния над горизонтом, но не настолько, конечно, яркие. Был сильный ветер, и камеру всю съемку шатало, а то и падала в снег из-за слабого крепления к штативу», — рассказала Милена.
Кадры были сделаны в Саргатском районе. Публикуем фотографии неземной красоты в карусели:
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