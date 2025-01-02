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Posted 2 января, 06:00

Published 2 января, 06:00

Modified 2 января, 06:00

Updated 2 января, 06:00

Новая жизнь. Какие законы начали действовать в Омской области в 2025 году

Новая жизнь. Какие законы начали действовать в Омской области в 2025 году

2 января 2025, 06:00
Фото: 1MI.
Увеличение пошлины на развод, возможность самозапрета на кредиты, новый размер материнского капитала. Рассказываем, что изменится в жизни омичей в 2025 году.

В наступившем 2025 году жителей Омска и области ждет множество новых законодательных инициатив и изменений, существенная часть которых коснется социальной сферы и налогового законодательства. Город55 собрал все самое значимое и интересное по этой теме. Рассказываем по пунктам.

Пенсии будут проиндексированы

Индексация составит 7,3%, в соответствии с официальным уровнем инфляции, причем повысят выплаты в том числе работающим пенсионерам (с учетом всех пропущенных индексаций). Фиксированная страховая пенсия по старости теперь составит 8728,73 рубля, почти на 600 рублей больше прошлогодней.

Вырос минимальный размер оплаты труда

Прямо с января МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц против прошлогодних 19 242. Это федеральный уровень, а в отдельных регионах есть еще надбавки. Скажем, в Омской области в декабре МРОТ повысили до 25 806 рублей.

Заработала прогрессивная шкала налогообложения

Вместо единой ставки НДФЛ в 13% теперь есть 5 разных ставок — в зависимости от суммы дохода. Для тех, кто зарабатывает меньше 200 тысяч рублей в месяц (2,4 млн в год) ничего не изменится. При доходе от 2,4 до 5 млн придется платить 15%, при доходе от 5 до 20 млн — 18%, при доходе от 20 до 50 млн — 20%. Наконец, самые богатые, с доходом больше 50 млн в год, отныне платят 22%.

Выросли штрафы ГИБДД

Теперь нарушения самых очевидных правил дорожного движения будут обходиться заметно дороже, чем раньше:

  • пьяное вождение — 45 тысяч рублей;
  • выезд на встречную полосу — 7 500 рублей;
  • проезд на красный свет — 1500 рублей в первый раз, 7 500 или лишение прав на полгода во второй раз;
  • разговор по телефону — 5 тысяч рублей;
  • езда по обочине — 2 250 рублей;
  • выезд на встречную полосу при объезде препятствия — 1 500 или 2 250 рублей;
  • превышение скорости на 20-40 км/час — 750 рублей;
  • невыполнение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой — 750 рублей.

Уменьшится и скидка при своевременной оплате штрафа: раньше она составляла 50%, теперь — всего 25%.

Вырос налоговый вычет на детей

Льгота на НДФЛ, которую получают работающие россияне, воспитывающие детей, теперь станет более весомой. Лимит дохода, при котором эта льгота применяется, вырос с 350 до 450 тысяч рублей. Вычет на первого ребенка теперь составляет 1 400 рублей, на второго — 2 800, на третьего и последующих — 6 тысяч, на ребенка-инвалида — 12 тысяч.

Кроме того, писать заявление на детский вычет теперь не надо: достаточно копии свидетельства о рождении (или справки об учебе в ВУЗе, если ребенку больше 18 лет).

Появился новый налоговый вычет за ГТО и диспансеризацию

Один раз в год можно получить налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей, если пройти диспансеризацию или сдать нормы ГТО любого уровня — с бронзовым, серебряным или золотым значком. Важно помнить: на следующий год это не пееносится. Сдали нормативы — сразу подавайте документы.

Увеличится материнский капитал

В этом случае без неожиданностей: материнский капитал проиндексируют на те же 7,3% (официальный уровень инфляции). Для первого ребенка он увеличится до 676,4 тысяч рублей, для второго и последующих — до 893,8 тысяч рублей. Традиционно увеличение происходит, начиная с 1 февраля.

Разрешат устанавливать самозапрет на выдачу кредитов

Это интересное новшество заработает 1 марта. Каждый гражданин России сможет через портал госуслуг устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов (с 1 сентября так можно будет сделать и в любом отделении МФЦ). Данные автоматически будут отправлены во все бюро кредитных историй, откуда банки запрашивают информацию перед оформлением кредитного договора. При этом на ипотеку самозапрет все же не распространяется.

Договоры дарения недвижимости нужно заверять нотариально

Теперь, если один человек захочет подарить другому недвижимость, нужно будет заверить дарение у нотариуса. То есть к уплате госпошлины добавятся расходы на нотариальные услуги.

Введен туристический налог

С 1 января гостиницам нужно платить новый сбор, который составляет от 100 рублей в сутки до 1% стоимости номера. Такой налог был введен не только в Омске и Омской области, но и в Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Сочи и других городах. Понятно, что по факту платить его придется постояльцам: гостиничные услуги станут еще немного дороже.

Госпошлины за развод и смену имени выросли

С 1 января разводиться будет заметно дороже: госпошлина за расторжение брака выросла с 650 до 5 тысяч рублей. При этом, если заявление о разводе подал только 1 супруг, а второй признан безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к лишению свободы на срок более трех лет, платить надо по-прежнему 350 рублей.

Поменять имя, отчество или фамилию теперь тоже стоит 5 тысяч рублей. Еще в декабре это можно было сделать всего за 1600 рублей.

Выписки из единого госреестра недвижимости подорожали

Росреестр поднял цены на выписки вдвое. Для физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, бумажная выписка об объекте недвижимости теперь стоит 1 740 рублей вместо прошлогодних 870, а электронная выписка обойдется в 700 рублей, а не в 350.

Появился новый государственный праздник

Теперь 17 января в России отмечают День артиста. Он приурочен к дню рождения Константина Станиславского, первого народного артиста СССР.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Штрафы#Налоги#Кредиты#Новые законы
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