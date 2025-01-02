Новая жизнь. Какие законы начали действовать в Омской области в 2025 году

Вместо единой ставки НДФЛ в 13% теперь есть 5 разных ставок — в зависимости от суммы дохода. Для тех, кто зарабатывает меньше 200 тысяч рублей в месяц (2,4 млн в год) ничего не изменится. При доходе от 2,4 до 5 млн придется платить 15%, при доходе от 5 до 20 млн — 18%, при доходе от 20 до 50 млн — 20%. Наконец, самые богатые, с доходом больше 50 млн в год, отныне платят 22%.