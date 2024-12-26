Город под куполом: выбросы накрыли Омск четвертый день подряд

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что с 18.00 25 декабря до 08.00 26 декабря погодные условия не способствовали рассеиванию вредных примесей в воздухе. Ожидается, что уровень загрязнения будет повышенным в ночные и утренние часы 26, 27 и 28 декабря, лишь немного снижаясь днем.