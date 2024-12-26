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Posted 26 декабря, 02:44

Published 26 декабря, 02:44

Modified 26 декабря, 02:50

Updated 26 декабря, 02:50

Жители Омска в плену выбросов

Город под куполом: выбросы накрыли Омск четвертый день подряд

26 декабря 2024, 02:44
Фото: 1MI. Жители Омска в плену выбросов

Омск продолжает задыхаться четвертый день подряд от смога

В Омске и Омской области продолжается период неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что с 18.00 25 декабря до 08.00 26 декабря погодные условия не способствовали рассеиванию вредных примесей в воздухе. Ожидается, что уровень загрязнения будет повышенным в ночные и утренние часы 26, 27 и 28 декабря, лишь немного снижаясь днем.

Жители города не скрывают своего недовольства ситуацией в паблике «Дыши! Омск». В комментариях о выбросах многие пишут о том, что Омск буквально утопает в смоге.

«В Омске уже один сплошной НМУ!!! За месяц на пальцах на одной руке можно посчитать дни когда можно более-менее дышать».

Другие омичи отмечают, что такие условия мешают даже праздничным планам.

«Это точно, не дают отдышаться от этих выбросов, так и в Новый год ни на улицу не выйти, ни окно открыть, дышать нечем».

Проблема загрязнения воздуха в Омске остается острой на протяжении многих лет, особенно в зимний период, когда из-за температурной инверсии загрязненный воздух скапливается над городом.

Экологи и жители неоднократно призывали власти и промышленные предприятия уделить больше внимания качеству атмосферного воздуха. Однако, судя по отзывам омичей, ситуация пока остается неизменной.

В Омске чистый воздух
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#Диана Рязанцева#Экология#Омск#Загрязнение воздуха#Новости#Режим нму#Черное небо#Смог#Промышленные предприятия
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