Срыв всех приготовлений. В канун Нового года кухни омичей остались без газа

Posted 30 декабря, 13:16
Published 30 декабря, 13:16
Modified 30 декабря, 13:18
Updated 30 декабря, 13:18
Сообщение о неполадках, ставших причиной прекращения газоснабжения жилых домов № 31, 31/1, 31/2 и 31/3 появилось в одном из популярных городских интернет сообществ в социальной сети «ВКонтакте» — автор публикации особенно подчеркнул что подобные проблемы начались с переходом домов в зону ответственности компании «Облгаз».
Как сообщил представителей городской администрации, оставивший комментарий к публикации с жалобой, подача газа будет возобновлена сегодня, в течение дня — после завершения всех необходимых работ специалистами «Омской областной газовой компании».
Однако большую часть внимания омичей привлекла не проблема отсутствия газоснабжения в жилых домах, а акцент автора сообщения на невозможности полноценной подготовки к новогоднему застолью, а мнения пользователей соцсети, поучаствовавших в обсуждении, серьезно разделились:
«Безобразие, согласна. Да ещё и перед праздником. Много вы на плитке наготовите? Набросились на автора. Тут дело не в холодце, элементарно на салаты надо кучу всего сварить»;
«Радуйся, что тебя освободили от кухни. И вправду, сходите в ресторан, отдохнете от души в кругу таких же компашек. С наступающим вас новым годом».
Напомним, с аналогичной проблемой в начале декабря столкнулись и жители Усть-Ишимского района: недостаток транспорта и водителей у местной газовой компании привел к тому, что жителям районного центра пришлось обменивать опустевшие баллоны в соседней, Тюменской области, тратя на дорогу почти 6 часов.