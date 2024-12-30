Срыв всех приготовлений. В канун Нового года кухни омичей остались без газа

Напомним, с аналогичной проблемой в начале декабря столкнулись и жители Усть-Ишимского района: недостаток транспорта и водителей у местной газовой компании привел к тому, что жителям районного центра пришлось обменивать опустевшие баллоны в соседней, Тюменской области, тратя на дорогу почти 6 часов.