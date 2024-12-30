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Posted 30 декабря, 13:16

Published 30 декабря, 13:16

Modified 30 декабря, 13:18

Updated 30 декабря, 13:18

В преддверии Нового Года омичам в Ленинском округе пришлось столкнуться с отсутствием газоснабжения.

Срыв всех приготовлений. В канун Нового года кухни омичей остались без газа

30 декабря 2024, 13:16
Фото: gorod55.ru. В преддверии Нового Года омичам в Ленинском округе пришлось столкнуться с отсутствием газоснабжения.

Кухни омичей в Ленинском округе остались без газа перед Новым Годом

Первые сообщения с жалобами на перебои с подачей «голубого топлива» в дома на улице Жуковского появились в социальных сетях 29 декабря — как отметил автор публикации, без газа осталось минимум 4 девятиэтажки.

Сообщение о неполадках, ставших причиной прекращения газоснабжения жилых домов № 31, 31/1, 31/2 и 31/3 появилось в одном из популярных городских интернет сообществ в социальной сети «ВКонтакте» — автор публикации особенно подчеркнул что подобные проблемы начались с переходом домов в зону ответственности компании «Облгаз».

Скриншот сообщения с жалобой на остановку подачи газа.
Скриншот сообщения с жалобой на остановку подачи газа.. Фото: Интернет-сообщество «Аварийный Омск» (ВКонтакте/aomsk)

Как сообщил представителей городской администрации, оставивший комментарий к публикации с жалобой, подача газа будет возобновлена сегодня, в течение дня — после завершения всех необходимых работ специалистами «Омской областной газовой компании».

Однако большую часть внимания омичей привлекла не проблема отсутствия газоснабжения в жилых домах, а акцент автора сообщения на невозможности полноценной подготовки к новогоднему застолью, а мнения пользователей соцсети, поучаствовавших в обсуждении, серьезно разделились:

«Безобразие, согласна. Да ещё и перед праздником. Много вы на плитке наготовите? Набросились на автора. Тут дело не в холодце, элементарно на салаты надо кучу всего сварить»;
«Радуйся, что тебя освободили от кухни. И вправду, сходите в ресторан, отдохнете от души в кругу таких же компашек. С наступающим вас новым годом».

Напомним, с аналогичной проблемой в начале декабря столкнулись и жители Усть-Ишимского района: недостаток транспорта и водителей у местной газовой компании привел к тому, что жителям районного центра пришлось обменивать опустевшие баллоны в соседней, Тюменской области, тратя на дорогу почти 6 часов.

Топливная катастрофа. Жители района Омской области остались без газа для готовки
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#Илья Скобин#Общество#Омск#ВКонтакте#Социальные сети#Жители#Новости#Газоснабжение#Городская администрация#Новогодние праздники
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