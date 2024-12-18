«Вообще одурели»: как омичи отреагировали на повышение платы за «коммуналку»

Posted 18 декабря, 11:07
Published 18 декабря, 11:07
Modified 18 декабря, 11:09
Updated 18 декабря, 11:09
В 2025 году рост предельного индекса за коммунальные услуги для всех муниципальных районов и Омска составит 16,1%. Указ подписал и. о. губернатора региона Рустам Мингазов. В первом полугодии цены останутся прежними, но с 1 июля «коммуналка» с большой вероятностью подорожает.
Омичей такая новость совсем не порадовала. Жители начали оставлять много недовольных комментариев.
«Ну, к примеру, газ для поставщиков ЖКУ (тепла, например) со второго полугодия подорожает на 21,3%. Это норма?»;
«А чего не на 150%?»;
«Просто какой то ужас! Вообще одурели, куда завышают эти тарифы? Ведь ничего не меняется, а мусор куда с 400 рублей на 700 рублей?»;
«Ну что вы так возмущаетесь? Отдых, личный транспорт, для малоимущих дорожает. Вот всем миром и скинемся, не в хижине же им жить, да не в гужевых повозках ездить, а так с комфортом. А остальные — как хотят»;
«Тарифы всегда раньше поднимали на процент инфляции, следовательно, какой процент теперь? И еще: получается, что в Омске у людей зарплаты и доходы выше, чем в Москве? Почему не пишут обоснование повышения? Раньше ссылались на то, что мы платим меньше 100 процентов, а что сейчас, больше 300 процентов должны платить? И какой действительный процент инфляции, на который должны повышать зарплату и пенсии?».
Напомним изменения предельного индекса по основным услугам:
— Холодная вода: +14% (24,37 руб./куб.м);
— Электричество: +12,5% (5,58 руб./кВт);
— Газ в баллонах: +14% (35,16 руб./куб.м);
— Уголь: +14% (5598,18 руб./т);
— Вывоз мусора: +14% (751,39 руб./куб.м).