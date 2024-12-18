«Вообще одурели»: как омичи отреагировали на повышение платы за «коммуналку»

В 2025 году рост предельного индекса за коммунальные услуги для всех муниципальных районов и Омска составит 16,1%. Указ подписал и. о. губернатора региона Рустам Мингазов. В первом полугодии цены останутся прежними, но с 1 июля «коммуналка» с большой вероятностью подорожает.