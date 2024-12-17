Повышение «коммуналки» в Омской области: что и насколько подорожает в 2025 году

Posted 17 декабря, 07:30
Published 17 декабря, 07:30
Modified 17 декабря, 07:35
Updated 17 декабря, 07:35
И. о. губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал указ, который утверждает предельные индексы изменения тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. Согласно документу, в первом полугодии тарифы останутся прежними, однако с 1 июля ожидается существенное повышение. Максимальный рост предельного индекса за коммунальные услуги для всех муниципальных районов и города Омска составит 16,1%.
Конкретные изменения затронут несколько видов коммунальных услуг. Так, на период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг:
Ранее Город55 писал, что в Омске планируют повысить тарифы на рытье могил и погребение. Проект постановления предполагает рост цен примерно в два раза. Так, стоимость рытья могилы размером 2,3×1×1,5 метра может увеличиться с 7 350 до 13 350 рублей.