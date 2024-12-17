Повышение «коммуналки» в Омской области: что и насколько подорожает в 2025 году

И. о. губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал указ, который утверждает предельные индексы изменения тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. Согласно документу, в первом полугодии тарифы останутся прежними, однако с 1 июля ожидается существенное повышение. Максимальный рост предельного индекса за коммунальные услуги для всех муниципальных районов и города Омска составит 16,1%.