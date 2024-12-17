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Posted 17 декабря, 07:30

Published 17 декабря, 07:30

Modified 17 декабря, 07:35

Updated 17 декабря, 07:35

Омичам рассказали, до какого предела рискует вырасти «коммуналка» в 2025 году

Повышение «коммуналки» в Омской области: что и насколько подорожает в 2025 году

17 декабря 2024, 07:30
Фото: 1MI.

Омичам рассказали, до какого предела рискует вырасти «коммуналка» в 2025 году

Предельный рост платы за услуги ЖКХ составит 16,1%.

И. о. губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал указ, который утверждает предельные индексы изменения тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. Согласно документу, в первом полугодии тарифы останутся прежними, однако с 1 июля ожидается существенное повышение. Максимальный рост предельного индекса за коммунальные услуги для всех муниципальных районов и города Омска составит 16,1%.

Указ губернатора Омской области от 13.12.2024 № 267Указ губернатора Омской области от 13.12.2024 № 267
Указ губернатора Омской области от 13.12.2024 № 267. Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Конкретные изменения затронут несколько видов коммунальных услуг. Так, на период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг:

  • Холодное водоснабжение: тариф — 24,37 руб./куб.м., темп изменения тарифа — 14%);
  • Электроснабжение: тариф — 5,58 руб./кВт, темп изменения тарифа — 12,5%);
  • Газоснабжение (сжиженный газ в баллонах): предельная цена — 35,16 руб./куб.м., темп изменения цены — 14%);
  • Поставка твердого топлива (уголь): предельная цена 5598,18 руб./т., темп изменения цены — 14%;
  • Обращение с твердыми коммунальными отходами: льготный тариф 751,39 руб./куб.м., темп изменения тарифа — 14%.

Ранее Город55 писал, что в Омске планируют повысить тарифы на рытье могил и погребение. Проект постановления предполагает рост цен примерно в два раза. Так, стоимость рытья могилы размером 2,3×1×1,5 метра может увеличиться с 7 350 до 13 350 рублей.

В Омске собираются в 2 раза поднять тарифы на погребение и рытье могил
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Тарифы#Коммунальные услуги#Холодное водоснабжение#Газоснабжение#Электроснабжение
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