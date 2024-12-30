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Posted 30 декабря, 06:35

Published 30 декабря, 06:35

Modified 30 декабря, 06:37

Updated 30 декабря, 06:37

Магнитные бури в январе 2025: ждать ли омичам сильных солнечных потрясений

Магнитные бури в январе 2025: ждать ли омичам сильных солнечных потрясений

30 декабря 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney.
Прогноз солнечной активности и геомагнитных возмущений на январь 2025 года — в материале Города55.

Прогноз магнитных бурь на январь 2025 года

Согласно информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, первое геомагнитное потрясение, вероятно, произойдет 10 января.

Также будет неспокойно 16 января. В остальные дни, по предварительным данным ученых, магнитные бури не ожидаются.

График магнитных бурь
График магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Буря на Новый год

Напомним, что завтра, 31 декабря, на нашу планету обрушится сильнейшая магнитная буря. Геоудары составят от четырех до семи баллов. Вероятность сильного магнитного шторма составит 25%, 1 января — тоже 25%.

Буря продлится до среды, 1 января. Геоудары достигнут от трех до пяти баллов.

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#Ольга Скворцова#Омск#Прогноз#Магнитные бури#Магнитосфера#Солнечная активность#Лаборатория солнечной астрономии
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