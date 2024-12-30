Магнитные бури в январе 2025: ждать ли омичам сильных солнечных потрясений

Posted 30 декабря, 06:35
Published 30 декабря, 06:35
Modified 30 декабря, 06:37
Updated 30 декабря, 06:37
Согласно информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, первое геомагнитное потрясение, вероятно, произойдет 10 января.
Также будет неспокойно 16 января. В остальные дни, по предварительным данным ученых, магнитные бури не ожидаются.
Напомним, что завтра, 31 декабря, на нашу планету обрушится сильнейшая магнитная буря. Геоудары составят от четырех до семи баллов. Вероятность сильного магнитного шторма составит 25%, 1 января — тоже 25%.
Буря продлится до среды, 1 января. Геоудары достигнут от трех до пяти баллов.