Январь 2025 года в Омской области: омичей ожидают морозы, циклоны и капризы погоды

Рекордно холодным был январь 2006 года, когда морозы достигли -52 градусов. Вся история наблюдений полна контрастов: самая холодная новогодняя ночь в регионе была в 1998 году (-32…-43), а в Омске абсолютный рекорд принадлежит 1979 году, когда температура в ночь на 1 января составила -42 градусов. Однако бывают и исключения: в 1948 году новогодняя ночь оказалась самой теплой, с отметкой +4 градуса.