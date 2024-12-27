Январь 2025 года в Омской области: омичей ожидают морозы, циклоны и капризы погоды

Posted 27 декабря, 07:34
Published 27 декабря, 07:34
Modified 27 декабря, 07:45
Updated 27 декабря, 07:45
Руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко в прямом эфире «Международного мультимедийного центра» сообщила подробный прогноз погоды на новогоднюю ночь и первые дни января.
Январь традиционно считается самым холодным месяцем в Омской области, когда столбики термометров опускаются до экстремальных значений. Температуры варьируются от -45 градусов до -52 градусов, особенно на севере региона.
Рекордно холодным был январь 2006 года, когда морозы достигли -52 градусов. Вся история наблюдений полна контрастов: самая холодная новогодняя ночь в регионе была в 1998 году (-32…-43), а в Омске абсолютный рекорд принадлежит 1979 году, когда температура в ночь на 1 января составила -42 градусов. Однако бывают и исключения: в 1948 году новогодняя ночь оказалась самой теплой, с отметкой +4 градуса.
В прошлом году новогодняя ночь принесла комфортные -17 градусов, а днем температура достигла +2 градусов. В этом году погода снова обещает быть относительно мягкой.
Прогноз на 31 декабря
Последний день уходящего года пройдет без существенных осадков. Ночная температура составит -10…-15, днем будет чуть теплее: -9…-11.
Новогодняя ночь и 1 января
С приближением Нового года область окажется под влиянием циклона. В западных районах региона ночью ожидается снег, который днем охватит большинство территорий. В Омске ночью температура будет держаться в пределах -11…-14, а днем повысится до -4…-7.
Штиля ждать не стоит: ночью ветер достигнет 5–7 м/с, а к вечеру 1 января порывы усилятся до 14 м/с.
Потепление 2 и 3 января
В первые дни января температура временно повысится. Ночью будет -4…-9, днем -1…-8. Однако усиление ветра и метель создадут не самые комфортные условия.
Похолодание с 4 января
С середины первой январской недели погода вновь напомнит о зиме: температура начнет понижаться, а характер погоды станет более нестабильным.
Январь в целом
По прогнозам, январь 2025 года окажется мягче нормы. Температуры ожидаются выше средних многолетних значений, а количество осадков будет ниже среднего.