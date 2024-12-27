gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 07:34

Published 27 декабря, 07:34

Modified 27 декабря, 07:45

Updated 27 декабря, 07:45

В первые дни января температура временно повысится

Январь 2025 года в Омской области: омичей ожидают морозы, циклоны и капризы погоды

27 декабря 2024, 07:34
Фото: 1MI. В первые дни января температура временно повысится

Омичам стало известно, какая погода будет в новогоднюю ночь и первые дни января

Новый год обещает быть полным погодных сюрпризов, так что стоит подготовиться как к морозам, так и к оттепелям.

Руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко в прямом эфире «Международного мультимедийного центра» сообщила подробный прогноз погоды на новогоднюю ночь и первые дни января.

Январь традиционно считается самым холодным месяцем в Омской области, когда столбики термометров опускаются до экстремальных значений. Температуры варьируются от -45 градусов до -52 градусов, особенно на севере региона.

Рекордно холодным был январь 2006 года, когда морозы достигли -52 градусов. Вся история наблюдений полна контрастов: самая холодная новогодняя ночь в регионе была в 1998 году (-32…-43), а в Омске абсолютный рекорд принадлежит 1979 году, когда температура в ночь на 1 января составила -42 градусов. Однако бывают и исключения: в 1948 году новогодняя ночь оказалась самой теплой, с отметкой +4 градуса.

В прошлом году новогодняя ночь принесла комфортные -17 градусов, а днем температура достигла +2 градусов. В этом году погода снова обещает быть относительно мягкой.

Прогноз на 31 декабря

Последний день уходящего года пройдет без существенных осадков. Ночная температура составит -10…-15, днем будет чуть теплее: -9…-11.

Новогодняя ночь и 1 января

С приближением Нового года область окажется под влиянием циклона. В западных районах региона ночью ожидается снег, который днем охватит большинство территорий. В Омске ночью температура будет держаться в пределах -11…-14, а днем повысится до -4…-7.

Штиля ждать не стоит: ночью ветер достигнет 5–7 м/с, а к вечеру 1 января порывы усилятся до 14 м/с.

Потепление 2 и 3 января

В первые дни января температура временно повысится. Ночью будет -4…-9, днем -1…-8. Однако усиление ветра и метель создадут не самые комфортные условия.

Похолодание с 4 января

С середины первой январской недели погода вновь напомнит о зиме: температура начнет понижаться, а характер погоды станет более нестабильным.

Январь в целом

По прогнозам, январь 2025 года окажется мягче нормы. Температуры ожидаются выше средних многолетних значений, а количество осадков будет ниже среднего.

От -4 до -22: какая погода ждет омичей на январских праздниках
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Погода#Омск#Омская область#Новый год#Температура#Осадки#Ветер#Морозы#Январь#Циклоны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика