Головная боль и недомогание настигнет омичей во время новогоднего застолья

Posted 30 декабря, 04:25
Published 30 декабря, 04:25
Modified 30 декабря, 04:27
Updated 30 декабря, 04:27
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни, подготовленный в стенах Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, грозит серьезно омрачить новогодние торжества для всех омичей: 31 декабря и 1 января Землю «накроет» выбросом плазмы, появившимся в момент одной из самых мощных вспышек, произошедших 29 декабря.
По словам специалистов, у грядущей магнитной бури будет два «максимума» — с поверхности Солнца вырвались два облака плазмы, которые уже слились в единую структуру, хоть и сохраняют некоторую разнородность.
Вся цепочка этих астрономических событий сулит возникновение северных сияний: специалисты оценивают их интенсивность на уровне 50% в широтах Санкт-Петербурга и 20% — в широтах Москвы. Однако, до непосредственного начала магнитной бури эти прогнозы нельзя считать достоверными — слишком много факторов, способных как удвоить вероятности, так и снизить их до нуля.
Но уже можно сказать, что некоторые особо чувствительные люди могут прочувствовать весь комплекс негативных ощущений от внезапного изменения показателей магнитного поля: мощная вспышка привет и к серьезному — до уровня «G3» — скачку активности магнитосферы.
Как правило, человеческий организм реагирует на нее недомоганием, слабостью и повышением артериального давления, а особо точные приборы и вовсе могут выйти из строя.