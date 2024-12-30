Головная боль и недомогание настигнет омичей во время новогоднего застолья

Вся цепочка этих астрономических событий сулит возникновение северных сияний: специалисты оценивают их интенсивность на уровне 50% в широтах Санкт-Петербурга и 20% — в широтах Москвы. Однако, до непосредственного начала магнитной бури эти прогнозы нельзя считать достоверными — слишком много факторов, способных как удвоить вероятности, так и снизить их до нуля.