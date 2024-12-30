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Posted 30 декабря, 04:25

Published 30 декабря, 04:25

Modified 30 декабря, 04:27

Updated 30 декабря, 04:27

Магнитная буря начнется вечером 31 декабря и продлится всю новогоднюю ночь

Головная боль и недомогание настигнет омичей во время новогоднего застолья

30 декабря 2024, 04:25
Фото: gorod55.ru. Магнитная буря начнется вечером 31 декабря и продлится всю новогоднюю ночь

Последний день года запомнится омичам внезапным недомоганием

Новогодние прогнозы специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уже скрывают в себе не самый приятный «подарок» для омичей: магнитосфера 31 декабря и 1 января будет крайне неспокойна.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни, подготовленный в стенах Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, грозит серьезно омрачить новогодние торжества для всех омичей: 31 декабря и 1 января Землю «накроет» выбросом плазмы, появившимся в момент одной из самых мощных вспышек, произошедших 29 декабря.

По словам специалистов, у грядущей магнитной бури будет два «максимума» — с поверхности Солнца вырвались два облака плазмы, которые уже слились в единую структуру, хоть и сохраняют некоторую разнородность.

Вспышка уровня X1.1, зарегистрированная 29 декабря
Вспышка уровня X1.1, зарегистрированная 29 декабря. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Вся цепочка этих астрономических событий сулит возникновение северных сияний: специалисты оценивают их интенсивность на уровне 50% в широтах Санкт-Петербурга и 20% — в широтах Москвы. Однако, до непосредственного начала магнитной бури эти прогнозы нельзя считать достоверными — слишком много факторов, способных как удвоить вероятности, так и снизить их до нуля.

Прогноза магнитных бурь на ближайшие дни
Прогноза магнитных бурь на ближайшие дни. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Но уже можно сказать, что некоторые особо чувствительные люди могут прочувствовать весь комплекс негативных ощущений от внезапного изменения показателей магнитного поля: мощная вспышка привет и к серьезному — до уровня «G3» — скачку активности магнитосферы.

Как правило, человеческий организм реагирует на нее недомоганием, слабостью и повышением артериального давления, а особо точные приборы и вовсе могут выйти из строя.

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